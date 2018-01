Nous sommes à moins de dix mois des prochaines élections provinciales. Nous aurons à nous prononcer sur le type d'avenir que l'on veut pour le Québec. Après quinze ans de régime libéral, cette décision sera déterminante. Les sondages, volatils, ne sont gage de rien. Une chose par contre devient de plus en plus évidente: le Parti québécois a la capacité de mobiliser, de faire preuve de rigueur et de se renouveler, tout en restant fidèle à l'ADN qui le définit depuis 1968.

La fin de semaine dernière, le Parti s'est réuni à Saint-Hyacinthe et a présenté avec un visuel revisité, sa priorité pour le Québec: un État fort, au service des gens. La finale nous a redonné une bouffée d'air frais et une assurance que le Parti réussira à se faire connaître pour ce qu'il est vraiment: progressiste, social-démocrate et pour l'indépendance du Québec.

Le mariage des générations est certainement un pilier essentiel qui fait la force de la formation politique.

Je suis particulièrement fière de siéger sur un exécutif national paritaire, rajeuni, où la moyenne d'âge ne dépasse pas les 35 ans (et on y inclut dans le calcul la présence de notre chef, Jean-François Lisée!). Autre constat qui frappe: la place que prend l'aile jeunesse du Parti ,et l'intelligence jeunes qui peuplent ses rangs. Le mariage des générations est certainement un pilier essentiel qui fait la force de la formation politique.

Régine Laurent nous a fait vibrer en nous parlant son désir que "le plafond de verre n'ait plus à être fracassé, parce qu'il n'existera plus". Nathalie Leclerc nous a émus en nous parlant de l'importance du rêve, de "venir au monde pour toucher le bleu du ciel". Jean-François Lisée nous a fait sentir respectées en valorisant la place des femmes dans son équipe. Et Véronique Hivon, notre nouvelle vice-cheffe, qui incarne la possibilité de faire de la politique autrement: il y a de quoi faire briller les plus belles étoiles. Pour de vrai. Le Parti québécois forme une équipe. Une vraie. Capable de mener le Québec vers tous les objectifs que les Québécoises et Québécois auront le courage de se donner.

Le Parti Québécois s'est positionné de façon claire dans les derniers jours. Il est le seul à valoriser la place centrale d'un État fort, souple, en forme, qui permet une offre de services adaptés, qui donne l'oxygène aux familles, qui mise sur l'autonomie et les compétences uniques de tous les professionnels de la santé, et qui fait de la protection de l'environnement son pilier rassembleur.

Il y a de l'ambition dans le Parti, et un rêve qui nous réunit. Nos constats sont clairs, mais nos solutions le sont encore plus. Des mesures concrètes sont mises de l'avant pour qu'en 2022, on se dise collectivement que nous avons fait un méchant bon bout de chemin pour nous tenir debout et nous réaliser pleinement, à la grandeur de notre nation.

Le projet de société que nous proposons est pertinent pour le Québec d'aujourd'hui. Il répond à nos ambitions et nos aspirations les plus grandes, il est au diapason de nos besoins et désirs. Il résonne dans mon coeur, et il me donne le goût de rêver encore plus fort. Car oui, notre "tout est plus grand que la somme de ses parties".

Alors, je vous dis: découvrez-nous, lisez notre programme, et laissez-vous surprendre!