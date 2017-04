ADVERTISEMENT

Au cours des quatre dernières années, alors que j'étais leader du gouvernement puis de l'opposition au Sénat, j'ai dû travailler très étroitement avec beaucoup de candidats à la chefferie du Parti conservateur. J'ai beaucoup d'estime pour tous les candidats et je partage des liens d'amitié avec plusieurs d'entre eux. Ce n'est donc pas facile pour moi d'appuyer publiquement un candidat en particulier. Mais je crois que Maxime Bernier est le mieux placé pour nous permettre de faire des gains importants au Québec et donc de nous mener à la victoire en 2019. Et que cela doit être dit publiquement.

Maxime a démontré sa crédibilité en présentant la plateforme la plus audacieuse et la plus complète de tous les candidats. Pour avoir du succès au Québec, il faut savoir inspirer des Québécois avec des politiques audacieuses. Autant à gauche qu'à droite, les Québécois sont reconnus pour voter pour de grandes idées et de grandes réformes. Toutes les fois où un parti fédéral a connu du succès au Québec, ce fut en proposant des idées claires, sous un leadership inspirant.

Depuis des mois, Maxime sillonne le Canada avec un message d'espoir, soit donner plus de liberté aux Canadiens de mener leur vie sans intrusion abusive de l'État fédéral. Et cela est aussi lié à sa promesse qu'il respecterait de façon scrupuleuse les droits des provinces. Voilà qui saura attirer les Québécois.

La plateforme de Maxime Bernier est audacieuse, mais elle est aussi réaliste. Car, c'est une chose de connaître du succès en faisant rêver les gens, mais il faut aussi être capable de mettre en œuvre ses réformes. Les idées de Maxime sont toutes pragmatiques et réalisables.

Mais en plus d'avoir un message porteur d'espoir, un candidat doit inspirer confiance au Québécois. Maxime Bernier, un gars de la Beauce, diplômé en droit, a connu une carrière remarquable dans le secteur privé, ayant été vice-président d'une grande institution financière et de l'Institut Économique de Montréal. Et Maxime a aussi l'expérience de la politique étant un député apprécié de ses électeurs et ayant occupé d'importants ministères.

Je suis convaincu qu'avec Maxime comme chef, nous reverrons une grande vague bleu foncé déferler sur la province.



J'ai la chance de connaître Maxime et je sais quel type de personne il est : intègre, fonceur et déterminé. Il a les qualités pour être un bon chef de parti, leader de l'opposition et éventuellement, premier ministre du Canada. Lorsqu'il rencontre les gens, il sait comment les convaincre et les motiver. Il sait comment communiquer et vendre ses idées au Québécois et à tous les Canadiens. Je suis convaincu qu'avec Maxime comme chef, nous reverrons une grande vague bleu foncé déferler sur la province, et nous serons en mesure d'avoir une majorité de députés fédéraux conservateurs au Québec. Nous avons devant nous des candidats de très grande qualité, mais aucun d'entre eux ne nous permettra de faire élire autant de députés au Québec que Maxime Bernier.

C'est donc pourquoi j'appuie Maxime Bernier à la chefferie du Parti conservateur du Canada et j'invite les membres de notre formation politique à en faire de même.