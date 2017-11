Comment percevez-vous la vieillesse ? En somme comment les jeunes perçoivent-ils la vieillesse ? Comment les adultes perçoivent-ils la vieillesse ? Et surtout comment les vieux eux-mêmes perçoivent-ils la vieillesse ? Je me souviens de mes trente et quarante ans où j'imaginais la vieillesse comme des gens diminués avec des radotages et l'antichambre, plus ou moins longue, de la mort. Tous les vieux que je connaissais mourraient vers l'âge de 70 ans, souvent amoindris. Je ne me voyais pas devenir vieux et n'avais pas de projet de vieillesse que j'appréhendais. Et dire que ma mère est morte à 96 ans.

Aujourd'hui, je cohabite avec mes 76 ans et vis cette période avec un plaisir que je n'anticipais pas. Loin de la perception que je nourrissais il y a à peine quelques années. Actif, en santé, curieux, bénévole et vif d'esprit, j'y découvre une période nourrie par un savoir acquis au cours de ma longue vie.

Je m'amuse à dire que nous sommes vieux quand on a les réponses aux questions, mais personne pour poser les questions. Je suis donc vieux parce que j'ai tant à transmettre. Peine perdue, je lorgne les questions du coin de l'œil. Il me reste cette tribune et quelques autres, dont quelques précieux exemplaires d'un bouquin.

Ce que les plus jeunes qualifient de radotage - une perception négative - est souvent un savoir, une sagesse.

Ma vision de la vie et des événements actuels diffère tellement à la lumière des acquis et une meilleure connaissance des comportements humains. Ce que les plus jeunes qualifient de radotage - une perception négative - est souvent un savoir, une sagesse.

Lorsque les canaux d'informations relayent sur une base régulière les maladies de vieux, la maltraitance, les repas maigres et les bains des CHSLD et des ressources intermédiaires, la pauvreté et la solitude, il est évident qu'il en découle une perception négative. Une image de misérabilisme et de fardeau pour la société !

Car les gens heureux et les vieux heureux n'ont pas d'histoires. Ils sont pourtant une majorité qui découvre les méandres heureux de ces nouvelles années de la vieillesse qui s'inventent et s'allongent.

La vieillesse contient l'expérience d'une vie et la connaissance de l'architecture d'une société bâtie.

Si on nomme « jeunesse » les trente premières années d'une vie, on appelle « vieillesse » les trente dernières années de la vie. La jeunesse véhicule tout l'espoir d'une vie et d'une société à bâtir. La vieillesse contient l'expérience d'une vie et la connaissance de l'architecture d'une société bâtie. Cette expérience inclut le savoir, la sagesse, la compassion et, avec le recul, la vision générale des valeurs traditionnelles.

La vieillesse recèle une longue vie de travail, de combats, de don de soi, d'échecs et de réussites, d'espoir et de découragements, d'amour et de haine. Les aînés revendiquent la participation à la construction et l'évolution d'une société, l'intégration à l'Histoire et des tribunes pour ceux qui sont les transmetteurs des valeurs.

Dans toutes les sociétés de la planète qui ont fait l'Histoire, les sages, les seniors, les patriarches, les sénateurs, les aînés, les vénérables, en somme les vieux, ont toujours été l'objet de respect et de compassion. Malheureusement, cela est de moins en moins vrai.

La perception que l'on a de la vieillesse quand on a trente ou quarante ans continue à hanter notre imaginaire quand on atteint l'âge vénérable. De telle sorte qu'ils sont nombreux les seniors qui importent avec eux ces opinions préconçues et qui perpétuent eux-mêmes l'image négative de la vieillesse. Trop d'entre eux refusent de vieillir comme si c'était une tare. Ils ont presque honte de s'y identifier. On a de cesse de s'accaparer du terme jeune pour se décrire.

Pendant qu'on fait rêver à la fontaine de Jouvence pour son apparence, l'intérieur des vieux continue son impitoyable chemin pendant de nombreuses années.

L'industrie du rajeunissement génère des milliards de dollars sur la planète en promettant un look plus jeune, une peau plus soyeuse et une guerre impitoyable aux rides. Pendant qu'on fait rêver à la fontaine de Jouvence pour son apparence, l'intérieur des vieux continue son impitoyable chemin pendant de nombreuses années.

On devrait rêver d'une belle vieillesse réussie plutôt que de tenter de prolonger artificiellement une jeunesse virtuelle. Pendant ce temps, les centenaires en santé se multiplient.

Il m'arrive de rêver à une grande campagne de marketing ambitieuse qui tenterait de modifier les préjugés tenaces, d'apporter une image positive et surtout de valoriser les aînés envers eux-mêmes. Elle ne saurait changer le cours de l'histoire qui poursuit son chemin inexorablement, mais apporter des nuances positives à la perception de la vieillesse.

Pour accéder au blogue de Claude Bérubé, cliquez sur www.leptitvieux.com