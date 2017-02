Les citoyens et la justice

ADVERTISEMENT

Mon père disait d'eux qu'on leur donnerait le Bon Dieu sans confession. Et pourtant, la double-vie, cela existe. Des hommes vertueux qui dissimulent les plus grandes crapules. Tellement de romans et de films ont traité de ce sujet.



Le célèbre film italien, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, racontait l'histoire d'un chef de brigade qui dirigeait l'enquête du meurtre d'une femme. En fait, la femme était sa maitresse et il était le meurtrier. Personne n'aurait cru que leur chef de la brigade soit impliqué. Il avait beau fournir à ses hommes des indices, rien n'y fit. Il était un citoyen au-dessus de tout soupçon.



Dans un autre film, un Grec celui-là, c'est le juge qui dirigeait le tribunal pour juger des crapules de la mafia qui était le chef de gang. Imaginez !

Il y eut en France cette histoire vraie. L'affaire Heusèle ! Un citoyen vénérable, ce notaire qui présida la Fabrique de sa paroisse, président du club Rotary et instigateur de tant d'œuvres charitables ! On le retrouva noyé avec un sac à dos portant un haltère de 20 kilos. Suicide ou meurtre ? On ne le saura jamais. Mais l'enquête fit découvrir la double vie de cette victime. À la tête d'un réseau de pédophiles, il dirigeait un trafic de drogues, relié à la prostitution. Des coffres bancaires bien garnis dans des paradis fiscaux. Personne ne savait. Sa femme, ses enfants, ses amis, personne ne connaissait le côté caché et pervers de ce personnage. Déjà huit ans, dossier non réglé !

Nos juges, nos policiers, nos avocats, les procureurs de la couronne sont-ils des citoyens au-dessus de tout soupçon?

Il n'y a pas que dans les pays étrangers que ces phénomènes existent. Il suffit de regarder autour de nous la pluie de tous les scandales. Quand on remarque tous ces criminels qui profitent d'une libération à cause d'une faille dans le rapport d'un policier, d'une directive insidieuse d'un juge aux jurés. Nos juges, nos policiers, nos avocats, les procureurs de la couronne sont-ils des citoyens au-dessus de tout soupçon? Nos politiciens de tous les niveaux le sont-ils aussi ? Qu'arrivera-t-il si on fouille dans le dépotoir des magouilles ?

La Commission Charbonneau nous a révélé l'envers de la médaille de bien des gens dit honorable.

Quand on voit les tueurs de la mafia être libérés pour une coquille dans le travail d'un policier ou d'une mauvaise directive d'un juge aux jurés, je me demande s'il s'agit d'une malencontreuse erreur ou d'une décision bien calculée.



Le crime organisé qui retire des millions et milliards de dollars des méfaits a sûrement un compte en banque ou une petite caisse bien garnis pour faire saliver un grand nombre d'honnêtes citoyens en autorité. Un million de dollars viennent à bout de bien des vertueux. S'ils le font à travers le monde, pourquoi pas chez nous ?



Le côté pervers consiste à douter. Telle sentence bonbon est-elle le fruit d'un marchandage ? Pourquoi tant de grands criminels s'en tirent-ils si facilement ? Qui n'aurait donné le Bon Dieu sans confession à l'ex-maire Vaillancourt ? Pourtant, cet homme, issu d'une famille à l'aise financièrement, au-dessus de tout soupçon, a dissimulé sa facette criminelle. À la tête d'un réseau de corruption pendant 25 ans, comment a-t-il pu ruiner sa réputation personnelle et celle de sa famille pour seulement 6 à 8 millions de dollars? Le doute nous fait croire que le magot est largement plus impressionnant. Condamné à 6 ans de prison, on s'attend évidemment à une libération conditionnelle bien avant. Belles négociations!

L'organisateur du PLC, instigateur du scandale des commandites, Jacques Corriveau, a été condamné pour fraudes et trafic d'influence pour seulement 4 ans avant libération conditionnelle et son avoir de 1,5 million de dollars en amende. Qu'en est-il de la vérité ? Quel est le vrai magot ? Incroyable qu'il ait fallu 11 ans d'enquêtes occasionnant des frais faramineux à la société pour une si faible cagnotte. Combien lui ont couté ses honoraires judiciaires ? Il en coute cher pour avoir une bonne défense. Souvent, la complaisance a aussi un prix.

Bien sûr, il interjettera l'appel. Ce qui lui accordera au moins deux ans de liberté de plus. Et puis, on plaidera son grand âge et sa santé. Les négociations derrière les rideaux restent secrètes. On m'a toujours dit qu'un bon avocat est celui qui connait à fond les « tricks of the book ».

Je ne fais que citer ces deux cas qui me viennent à l'esprit. Il y a tous les autres, qu'avec un peu de recherches, pourrait nous glacer le sang.

Car il a tellement de citoyens au-dessus de tout soupçon qui tirent les ficelles criminelles, même sous le ciel vertueux du Québec.

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

Close  8 citations mémorables de la commission Charbonneau sur  

Aussi appelé «Monsieur 3%», ce collecteur de fonds d'Union Montréal expliquait pourquoi il n’avait pas fait payer ses faux bénévoles à Frank Zampino, lors de sa campagne électorale.

Le président fondateur de Construction Garnier explique comment se faisait la répartition des contrats de la Ville de Montréal.

Président de Mivela Construction, et considéré comme un intermédiaire entre les entrepreneurs et le clan mafieux Rizzuto, Nicolo Milioto refusait alors de dire si Nicolo Rizutto senior, qu’il avait fréquenté, était membre de la mafia. D’ailleurs, à la question «C’est quoi la mafia?», il avait répondu : «Je ne sais pas. Je ne peux pas en parler, je ne connais pas ça veut dire quoi ‘’la mafia’’.»

L'ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal refuse de dire s’il a envoyé une lettre de sollicitation à Jimmy Di Maulo. Et la procureure Sonia Lebel de répondre spontanément: «C'est tellement bien dit.»

Visiblement, la juge ne croyait pas que Robert Marcil, ex-haut fonctionnaire de la Ville de Montréal, était aussi naïf qu’il le prétendait. «Je ne pense pas être imbécile, je ne pense pas être incompétent non plus. Je ne suis définitivement pas parfait», a répliqué Robert Marcil. «Oui, ça on avait compris», lui a lancé la juge, du tac au tac.

Le PDG de la firme de génie-conseil Génius explique à quoi servaient les dons de son entreprise aux formations politiques. Ça coûte cher, les bénévoles!

Le représentant syndical sur la Côte-Nord voulait éviter de dire «crosseur» à la télévision.

L’entrepreneur ne tient pas Lino Zambito en très haute estime. Ce dernier est devenu un des témoins-clé de la commission Charbonneau en faisant plusieurs révélations-choc.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter