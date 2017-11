Depuis quelque temps maintenant, nous serions devenus des xénophobes, intolérants et racistes systémique. Puis, maintenant doublés de violeurs machistes. Nous serions aussi gouvernés, par des gens suivis par une police opaque et secrète, ayant des ramifications familiales malsaines. Et maintenant une police officieuse des bonnes mœurs et de la rectitude, cherche partout un mot, une phrase ou un homme à pourfendre. Il est vrai que les scandales sexuels n'aident pas à redonner confiance. Un mot déplacé d'humoriste et tout à coup, le vide se crée autour de lui. Nous revenons lentement mais sûrement vers le Maccartisme des années 50. Peut-être même au puritanisme de l'ère victorienne.

Plus largement, selon certains ministres, les Anglais du Québec doivent être sauvés. Les réfugiés des É.-U. aussi, mais on ne donne pas de permis de travail. Les femmes voilées sont en colère, car la loi 62 les brime terriblement. Il y a même une madame convertie, ayant maintenant une peur incontrôlable, de sortir de la maison. Et, de l'autre côté du spectre, si des citoyens sont pour cette loi, ils sont montrés du doigt par la communauté musulmane, comme étant des intégristes. Pensez-vous qu'un politicien finira par mettre ses culottes? Vous rêvez en couleur. Personne ne veut perdre son siège.

À Montréal, le maire de Montréal ayant cru qu'il était devenu empereur, prend une débarque. Mais, il s'est quand même payé un trip de plusieurs centaines de millions, avant de prendre une retraite obligée. Pire, Monsieur Bergeron l'ex-chef devenu transfuge, jure avoir prié fort pour ne pas être réélu.

Il y a Monsieur Accurso ayant trop à faire pour influencer les élus. Donc les délateurs qui parlent d'enveloppes ne sont que de fieffés menteurs. Ce sympathique bonhomme est défendu par le non moins sympathique maitre Labelle, celui qui a défendu la super sympathique lieutenante gouverneur Lise Thibault.

Puis, à la police, il y a les officiers supérieurs tombant comme des mouches. Des ex, poursuivant la ville, où à la S.Q. d'autres sont en cour pour avoir eu les mains dans le sac de bombons. Pendant ce temps-là, on vote une loi contre les habits de bouffon. Fini la contestation, rentrez dans le rang.

Il y a les médecins reçoivent des millions de dollars de plus que prévu, mais ils sont toujours aussi mécontents. Il leur faut travailler en plus.

Il y a les médecins reçoivent des millions de dollars de plus que prévu, mais ils sont toujours aussi mécontents. Il leur faut travailler en plus. Tu te retrouves à l'hôpital, l'enfer. Remises d'opérations trois ou quatre fois, quand le jour de l'opération arrive, on te pousse vers la porte à la vitesse de l'éclair. La convalescence c'est chez vous et vite...

Plus largement, le beau Justin ayant des amis cachant des sommes importantes dans des paradis fiscaux, ça, ce n'est surtout pas grave. Les Québécois adorent Justin, il est beau et fait des autoportraits. Le reste on s'en balance.

Louvoyant avec peine dans ce climat kafkaïen, il est probablement normal que nous doutions de tout et de tous. Si ça va plus mal ailleurs, je ne sais pas comment ils peuvent faire. Il serait temps de s'asseoir et réfléchir à ce que nous comme société voulons vivre et laisser comme legs.

Pour le moment, il semble que le capitaine «gros bon sens» soit en pleine cure de sommeil. Y a-t-il un psy dans la salle?