Salmigondis de la semaine

Un peu de Politique!

Pour ceux à qui ça fait plaisir. Un député péquiste, Gaétan Lelièvre, pour ne pas le nommer, vient de se faire montrer la porte du caucus par son chef. Comme pour tous les autres députés de tous les partis politiques confondus, apprendre qu'un de nos représentants, avant de devenir député, recevait des cadeaux de firmes importantes. Les gestes doivent être mentionnés et sanctionnés. L'affaire fut conclue rapidement et je suis persuadé que c'est ainsi que tous les partis politiques devraient agir.

Cette ville, qui ans les années 70 et 80, brillait par sa vivacité, ressemble maintenant au Toronto des mêmes années. Mais bon, crions et crions encore, il en restera quelque chose.

À Montréal, les employés municipaux et les policiers vont démontrer leur mécontentement lors de la première journée du 375e anniversaire de Montréal. Entre nous, selon moi, 1G de dollars ça reste cher payé. À ce prix, on aurait pu reprendre l'expo universelle qui aurait plus de résultats, mais ce n'est que mon opinion. Un pont fut-il illuminé, reste un pont qui dans 90% des cas est engorgé ou en réparation. Nous aurons dix ans à le voir s'illuminer, «Et après!» Nous aurons aussi la parade des géants, un show populaire, des attractions et du bling-bling, c'est bien. Pourtant, nous aurions eu un joli funiculaire partant de Longueuil traversant le fleuve et se rendant au Vieux-Montréal, peut être que la vue aurait été superbe et l'ensemble assez pratique. Un métro en hauteur comme dans certaines grandes villes aurait aussi apporté son lot de touristes tout en étant utile. Ou alors, une rue Ste-Catherine ressemblant à une avenue de métropole et non à une zone sinistrée, aurait aussi aidé au développement touristique et à remonter notre propre estime. Cette ville, qui ans les années 70 et 80, brillait par sa vivacité, ressemble maintenant au Toronto des mêmes années. Mais bon, crions et crions encore, il en restera quelque chose.

Il nous reste le 150e anniversaire du Canada avec Justin et sa clique. Un égoportrait avec ça? Quand un premier ministre laisse jouer une émission canadienne faisant passer les Français pour des moins que rien et les Anglais pour des êtres presque supérieurs. Moi, ça m'incite à devenir de plus en plus «Canadien». Mais, ça aussi nous laisse tout aussi indifférent.

Et la police maintenant.

Le commandant du SPVM Patrice Vilceus ayant un peu perdu son portable en décembre 2015 est finalement suspendu pour l'ensemble de son œuvre. On y a mis du temps. Il semble que tout le monde travaillait sur les méchants policiers racontant des choses cachées à des journalistes.

Parlant de ça, la commission Chamberland a repris ses audiences. Bon, on y apprend que l'enquêteur Normand Borduas ne connaissait pas tous les articles sur le droit des journalistes, que son confrère ne lui a pas donné les bonnes informations. On y apprend aussi que le maire Coderre aime bien se faire remarquer. Denis 1er, dont l'égo est plus grand que son tour de taille, aurait dit à une policière qu'il serait son patron un jour. Monsieur Coderre ayant immédiatement démenti la chose, souhaitons juste qu'il ne souffre plus de prostatite lui faisant perdre la mémoire. C'est quand même la deuxième fois qu'il utilise sa notoriété avec ses policiers. Il est drôle de voir que l'homme est celui qui ultimement choisit son chef de police et parle de lui en disant «Philippe». Mais ça, qui peut s'en soucier?