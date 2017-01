ADVERTISEMENT

Toutes les moyennes et grandes villes ont ce même système, les virus parasitaires. Ils sont habillés en gris ou en noir, ont de petites voitures qui clignotent. Ces virus laissent leur cerveau à la maison, ils n'en ont pas besoin. Ils frappent sans arrêt, du matin à la nuit, sans discernement ni intelligence. Le règlement, c'est le règlement. Ça donne des contraventions contestées, qui vont à la poubelle. L'idée est que 80 % des citoyens n'iront pas les contester et ils remplissent les quotas. Oui, ces fameux quotas, nous en sommes là.

Vous me direz qu'on a besoin d'ordre, sinon ce serait le bordel. Oui, de l'ordre, pas du harcèlement, pas du remplissage de coffres. Donner 40 billets à des citoyens, quand on sait que ça va faire crier et se défendre par « c'est le règlement », et que par la suite, la ville annule le tout, bonjour l'intelligence.

Dans les années 60 et 70 à Montréal, la police avait le monopole des billets de stationnement. La Ville trouvait que ça ne rapportait pas beaucoup. Les flics de l'époque, sauf ceux de la circulation, préféraient attraper des voleurs, ils croyaient bêtement que c'était leur travail. Alors naquirent les affreux « bonshommes verts ». La Ville allait enfin renflouer ses coffres.

À partir de ce jour, tout citoyen délinquant allait devoir débourser pour ses fautes et, dans sa grande sagesse, la Ville adopta des enseignes contradictoires et incompréhensibles, des vignettes de stationnement, des lignes jaunes pour réduire un peu plus les espaces, des stationnements réservés aux corps diplomatiques, à la police, aux véhicules d'urgence, aux handicapés et j'en passe. Les parcomètres furent changés tout autant que les tarifs ; et les virus furent libérés.

Puis, dans les années 2000, la nouvelle police, celle qui s'est rapprochée du citoyen, fut frappée à son tour par ce virus. La « quotatite » venait d'apparaître. Ce virus parasitaire fait maintenant partie de notre quotidien, peu importe si un citoyen doit attendre plus de trois heures lors d'un appel - oui, c'est arrivé à une amie, pas plus tard qu'il y a trois semaines. Le quota de billets est fait et le commandant est heureux.

Juste ce dimanche dernier, sur une petite rue peu passante, à huit heures du matin, un affreux citoyen a laissé son véhicule du mauvais côté de la rue. Ce terrible crime lui aura coûté 52 $. La jeune policière faisait juste son travail. Les officiers seront contents d'elle. Tout comme pour l'autre, à la même heure, mais en semaine, à l'affût caché contre un mur sur la rue Prince-Arthur pour attraper des cyclistes délinquants allant au travail. La faute ? Traverser un endroit totalement désert, sans descendre de la bicyclette. Quel beau geste de rapprochement.

Les affreux bonshommes sont payés pour rapporter des dollars dans les coffres, c'est leur travail. Ce n'est ni prestigieux ni valorisant, mais tout comme les virus, ils ne font pas dans la dentelle et ne sont pas là pour protéger ou renseigner le public. Ils verbalisent, un point c'est tout. Cette façon de faire n'est pas surprenante, ils sont payés pour ça. Mais pourquoi donc poussons-nous maintenant les policiers à faire la même chose ? À moins que certains aient choisi la facilité ?

Je me souviens quand j'étais sergent de belles engueulades avec mon lieutenant. Je soutenais que mes hommes avaient un devoir de protéger et assainir le secteur, pas de donner des billets. Déjà à l'époque se dessinait une certaine vision de ce que la police est aujourd'hui devenue. Des verbalisateurs sans jugement ni compassion. Bon, mettons-y un bémol, il y a encore des flics qui résistent, mais ils ne sont pas bien vus.

La question que je me pose est celle-ci : pourquoi demander le cégep, prendre les plus futés de la classe et les entraîner à Nicolet, pour finir par donner des billets comme les affreux « bonshommes gris ? »

Close  La carrière de Claude Aubin en images sur  

Mes patrons me voulaient en veston.

Claude Aubin aujourd'hui

Ne pas être gentil avec ses chefs, c'est parfois les réveiller.

Un dessin de Fred Serre qui illustre la difficulté parfois d'être flic...

Claude Aubin en entrevue pour expliquer la triple agression sur la piste cyclable à Zone Libre.

La piste cyclable... 3 hommes battus dont un dans un coma profond pour plus d'un mois, il se suicidera plus tard.

Lors d'une entrevue en 1998, sur le hacking téléphonique. En fait, je suis en pleine pré-retraite, mais je viens de faire trois nuits pour attraper les hackers...

Ces deux manteaux font partie de ceux que mon receleur Harvey a ramené au bureau.

La couverture du dernier livre de Claude Aubin

Claude Aubin et son gang

Un autre contrat sur la tête de Claude Aubin

Ma photo de retraite: on m'avait demandé une cravate, j'ai mis mon foulard palestinien, c'est un tissu noué autour du cou... c'est comme une cravate

1969. Un mariage en uniforme: Violette, la belle mère de Claude Aubin, était fière...

1973: Claude Aubin avec sa fille. Papa ressemblait à un des criminels qu'il poursuivait.

1998. Homophobie sur la piste cyclable: un pauvre gars venait de se faire poser une plaque de métal, l'autre était dans le coma.

Petite fabrique à pot, rue Notre Dame, à Montréal!

Démonstration de boîte à voler.

L'oeil de verre du jeune homme que je connaissais traînait quelques mètres plus loin.

Opération Notre Dame de Grâce chez les Rebels, gang de rue influant dans l'Ouest de la ville



L'homme qui fut mon ombre pandant des années Nick Sobol, un génie!



Un autre de mes mauvais tours: le père Noël est un sympathisant Hell's qui me doit une faveur. Le pauvre se retrouve entouré par près de 100 policiers. Il n'aura jamais été aussi mal à son aise.



Préparation d'une perquisition avec John Parker

The Rebels: un gang de rues anglophone. Meurtres, tentatives de meurtres, prises d'otages, vol de camions bancaires, drogues, armes, prostitution. Ils ont fait plus!

Ma façon de porter une cravate et un veston.

Article sur des fraudes de cellulaires

Au coin de Berri et Notre dame, je marchais sur la cervelle de la personne accidentée.

Une caricature de Fred Serre sur un événement documenté dans un journal, qui nous fait rire et... réfléchir

Opération à Laval: fausse monnaie, hash, héroïne, cocaïne et armes à feu.

Le poste 33: plus de 300 hommes y travaillent, policiers en uniforme et hommes de la sûreté.

Ma source venait d'appeler quand la nouvelle est sortie. J'ai fait arrêter le suspect caché à Toronto. Il a demandé aux enquêteurs s'ils travaillaient pour moi... Quelle insulte pour les gars des Homicides.

Pour les journaux... des montres à faire identifier par les victimes. Je faisais ça régulièrement, ça faisait suer mes patrons car je monopolisais la salle de conférence, qu'ils ne se servaient qu'en de rares occasions.

Le poste 25: vétuste mais possédant une âme.

La chef présumée d'un groupe de la mafia russe à Montréal, ce groupe tentera de me faire disparaitre.

Il fallait faire attention, donc nous avons intercepté Robert alors qu'il urinait dans une toilette publique. Pas facile de sortir son arme quand tu as les maims occupées.

Ce bébé avait été oublié. Il a fini au poste

Autre perquisition de stupéfiants à moins de cent mètres du palais de justice.

À la fin d'une longue filature, je dormais debout.

Il fallait bien s'ammuser un peu entre les meurtres, les viols et les over-doses.

Des amis de Ragga le revendeur.

Hôpital de Montréal pour enfants. Les policiers y vont à tous les Noël porter des cadeaux. Cette année là, j'en étais à mon deuxième contrat sur ma vie par la mafia russe. Il y a des causes pour lesquelles on doit oublier nos petits problèmes.

Des heures et des heures passées au téléphone...

J'ai assisté à une circoncision avec mes amis de la communauté juive.

Les policiers ont aussi marché beaucoup.

Ces deux cyclistes étaient à l'avant de la parade

Les joyeux motards

Et le Che!

