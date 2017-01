2016, une année difficile pour le système judiciaire au Québec

ADVERTISEMENT

L'année qui vient de passer fut tout sauf tranquille pour notre système judiciaire. Il y aura eu Val-D'Or et son enquête sur la Sûreté du Québec, qui deviendra Val-D'Or et sa nouvelle enquête... sur le racisme. Il y aura eu les incroyables mises à la porte d'un tas d'accusés vedettes et un tas de remises de peine pour les autres, tout ça parce que la Cour suprême coupe dans les délais et que Québec coupe dans les budgets.

Comment voulez-vous être pris au sérieux? Pour ceux qui ont manqué la nouvelle, un Hells vient de prendre sa retraite et retirera 10 000$ par mois. Nous, les contribuables, avons payé 45 M$ pour les procès avortés. Merci à tous ces chers ministres de la Justice, qui ont confortablement dormi au gaz.

Il y aura aussi les quelques scandales: les journalistes sous écoute par le SPVM, qui ne le dévoilera que pour avoir été pris la main dans le sac. Ceci conduira à de l'écoute par la SQ, puis par la GRC et le SCRS. Parlant d'écoute, le chef de la prestigieuse section «Boeufs carottes»*, se fait lui-même enregistrer par ses policiers lors d'une conversation pas très élégante. Il se fait même enquêter pour des mandats de perquisition disons pour le moins créatifs. Un autre cadre, Mario Guérin, se fait lui aussi enregistrer à son insu, en invoquant la chasse aux grandes langues jasant avec les journalistes. Puis, vient le tour du chef lui-même, avec ses billets de contraventions. On ne peut pas dire que la confiance règne au sein de cette police qui est «la meilleure au monde.»

On ne peut oublier les procès des ex-dirigeants de la SQ, ceux qui auraient probablement pris quelques dollars dans une certaine caisse occulte. Quand je dis quelques dollars, c'est un euphémisme. Cette petite caisse servait aux amis; il faut croire que l'exemple venait de plus haut.

Et là, en fin d'année, lors de la fusillade du 31 décembre dernier, on apprend que des policiers ont monté un dossier béton contre un dangereux individu membre d'un gang de rue et que la direction n'en a pas tenu compte. Ce même bonhomme tire quatre coups de feu en direction des policiers, avant d'être lui-même blessé. Ils auraient peut être dû donner des tickets à la place de faire de la police, les patrons auraient apprécié.

Par chance qu'à Montréal, en 2016, les meurtres sont à leur plus bas. Rassurez-vous, ça ne va pas durer. En laissant les portes des prisons grandes ouvertes, les ennemis naturels vont tout simplement continuer la guerre des territoires.

2017, semble-t-il, ne sera pas meilleure. Nous sommes le 4 janvier et un policier vedette de la SQ vient d'être suspendu pour avoir consulté illégalement le Centre des renseignements policiers du Québec**, ce qui se faisait régulièrement dans les années 90. Puis, on aura le même gouvernement, pire... un autre au fédéral ne sachant que faire de cette promesse de légalisation de la marijuana. Au SPVM, le même directeur aussi servile, protégeant ses amis. Une possible enquête sur des fuites, car ça, c'est important. Des changements dans les cours de justice... Oui, on ajoute des portillons sécurisés, car ça, c'est important. Quelques procès se terminant en queue de poisson et quelques $$ pour fermer des gueules, ça aussi, c'est important... L'image.

C'est bien qu'il y ait 19-2 et District 31, ça nous fait rêver.

*Bœuf carotte: Nom que donnent les corps policiers français à la section discipline. Ici, nous les appelons les valises. Pour la plupart, ce sont des policiers de 9 à 5 les fins de semaine, en congé et qui, pour la plupart, n'avaient pas beaucoup d'amis avant et encore moins après.

** CRPQ: Les policiers le consultent pour connaitre les dossiers criminels, les disparitions, les fugues, les plaques d'immatriculation. Jusque dans les années 2000, il était toléré que des policiers puissent consulter cette base de données et donnent certaines informations à des enquêteurs privés.

Cette pratique est courante dans plusieurs états aux États-Unis. Il en coûte environ 50$ aux détectives privés. Ceux-ci peuvent même consulter l'enquête faite par les enquêteurs de police.

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

Close  Des journalistes surveillés par la police sur  

Chroniqueur à La Presse. Il a fait l'objet de 24 mandats de surveillance de janvier à juillet 2016 par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la plupart autorisés par la juge de paix Josée de Carufel. Les policiers ont pu obtenir les numéros entrants et sortants de l'appareil, tant pour les appels que les messages textes. Un mandat de localisation permettait aussi d'activer la puce GPS du iPhone afin de savoir exactement où il se trouvait. Le SPVM a justifié ses actions en expliquant qu'il enquêtait sur des policiers qui étaient en contact avec le journaliste, et qu'il s'agit d'un cas d'exception. Après le dépôt d'une mise en demeure par La Presse, la Cour supérieure a ordonné la mise sous scellés de tous les registres téléphoniques. (PC)

Journaliste judiciaire, maintenant coanimatrice de l'émission Enquête. La SQ a eu accès à ses registres téléphoniques du 1er novembre 2008 au 1er octobre 2013, en même temps que ceux d'Alain Gravel et Marie-Maude Denis. (PC)

Journaliste (et maintenant coanimatrice) à l'émission Enquête. La SQ a eu accès à ses registres téléphoniques du 1er novembre 2008 au 1er octobre 2013, en même temps qu'Alain Gravel et Isabelle Richer. (PC)

Ancien animateur de l'émission Enquête, qui travaillait sur les dossiers de corruption dans l'industrie de la construction, dans des administrations municipales et les liens avec le crime organisé. La SQ a eu accès à ses registres téléphoniques du 1er novembre 2008 au 1er octobre 2013, en même temps que ceux d'Isabelle Richer et de Marie-Maude Denis. À l'époque, les reportages se multipliaient sur l'enquête Diligence, qui se penchait sur les liens entre le crime organisé et la FTQ-Construction. Le président de la FTQ, Michel Arsenault, a écrit au ministre de la Sécurité publique de l'époque, Stéphane Bergeron, pour se plaindre que des journalistes avaient obtenu le contenu de certaines de ses conversations. La SQ est ensuite allé fouiller dans les registres téléphoniques des journalistes, sous ordre du directeur de l'époque, Mario Laprise. (PC)

Correspondant de La Presse à l'Assemblée nationale. La SQ a eu accès à ses registres téléphoniques de 2008 à 2009. (PC)

Journaliste au Journal de Québec puis au Journal de Montréal, également conjoint de Marie-Maude Denis. La SQ a eu accès à ses registres téléphoniques de février 2009 à octobre 2013. (PC)

Journaliste judiciaire à La Presse, maintenant retraité. Auteur du livre Mafia Inc. La SQ a eu accès à ses registres téléphoniques du 1er janvier 2008 au 26 mai 2009. Il travaillait alors à des dossiers liés à l'industrie de la construction. (PC)

Journaliste à TVA et au Journal de Montréal. Le SPVM aurait fouillé dans les registres téléphoniques de ses employés pour trouver son numéro, afin de savoir qui lui parlait. (PC)

Journaliste au 98,5 FM. Le SPVM aurait fouillé dans les registres téléphoniques de ses employés pour trouver son numéro, afin de savoir qui lui parlait. (PC)

Ancien journaliste de La Presse, maintenant indépendant. Le SPVM aurait fouillé dans les registres téléphoniques de ses employés pour trouver son numéro, afin de savoir qui lui parlait.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter