Le budget 2017 transformera-t-il nos municipalités?

Le budget fédéral qui sera déposé le 22 mars pourrait renfermer la réponse musclée du Canada face aux incertitudes économiques et climatiques régnant chez nos voisins du sud. Il pourrait même lancer une décennie de croissance en stimulant la construction d'infrastructures dans les collectivités d'un bout à l'autre du pays. Quoi qu'il en soit, un tel projet nécessitera la prise de décisions audacieuses au sujet du plan d'infrastructures.

Au cours des 11 prochaines années, le gouvernement s'est engagé à injecter dans les transports collectifs, les infrastructures sociales, les infrastructures vertes et d'autres genres d'infrastructures des montants encore jamais vus, soit 81 milliards de dollars.

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) a réclamé de tels investissements. Nous sommes toutefois les premiers à reconnaître que ce n'est pas qu'en injectant des montants historiques que nous obtiendrons des résultats historiques. Il faut que ces investissements soient assortis d'un plan fédéral à long terme, bien conçu, qui donne les outils aux gouvernements locaux pour produire les résultats voulus.

Ce budget fédéral peut inaugurer une nouvelle ère dans les transports collectifs.

Nous, les élus municipaux, savons que c'est en améliorant les réseaux de transports collectifs que nos citoyens pourront se déplacer plus facilement et plus rapidement. En mettant les travaux en marche dès maintenant, nous serons en mesure de créer plus d'emplois, de réduire les émissions de GES et de récupérer des milliards en productivité perdue dans les embouteillages.

L'Association canadienne du transport urbain estime que chaque dollar investi dans les transports collectifs ajoute trois dollars à l'économie. Mais ces chiffres ne capturent qu'une facette des avantages offerts par des réseaux de transports collectifs plus performants. En 2017, la modernisation des transports collectifs est au cœur des plans de nombreuses villes pour bâtir des milieux urbains dynamiques et agréables qui attireront les gens de talent et les investisseurs.

Les villes sont prêtes à réaliser l'expansion de leur réseau, mais elles pourraient être retardées si le financement est lié à des programmes qui ne répondent pas à leurs réalités locales. Ce qu'il leur faut plutôt, ce sont des affectations prévisibles, qui leur donneront la confiance voulue pour enclencher dès maintenant les calculs techniques et la construction, jumelées à une participation fédérale-provinciale raisonnable. Ainsi, les moyens limités des villes ne freineront pas les progrès d'un plan de transports collectifs transformateur, comme attendu ce mercredi.

Pour améliorer la qualité de vie des Canadiens et guider notre économie dans la bonne voie, il faut aussi s'attaquer à la crise du logement qui sévit au Canada.

Des logements sûrs et abordables sont le fondement de collectivités compétitives où il fait bon vivre. Pourtant, aujourd'hui, un locataire sur cinq doit consacrer la moitié de son revenu à ses frais de logement, et 1,5 million de ménages ne trouvent pas de logement convenable à leurs moyens. Se loger est de moins en moins abordable pour tous, peu importe le revenu.

Les élus municipaux sont formels: ils ne pourront pas bâtir le Canada de demain si cette crise n'est pas résolue. Ils ont donc conçu un plan pour la désamorcer. Le gouvernement fédéral prévoit 21,9 milliards de dollars pour les infrastructures sociales. Sa première tâche exige une décision courageuse, celle de consacrer une grosse tranche de cette somme, 12,6 milliards de dollars plus précisément, pour protéger les logements sociaux actuels et construire plus de logements abordables.

Mercredi, le gouvernement se trouvera devant l'occasion d'une génération: celle d'investir ces fonds importants, mais nécessaires pour renverser la situation. Cette décision stimulera la croissance et créera les conditions propices à la réussite d'une stratégie nationale sur le logement de longue durée.

À ces deux grands défis de notre époque, ajoutons également la lutte contre les changements climatiques.

Lorsque l'Accord de Paris est entré en vigueur en octobre dernier, le monde s'est rapproché plus que jamais d'une action concertée pour contrer les émissions de GES. Mais les messages envoyés par la nouvelle administration à Washington ébranlent les débats internes déjà ardus dans de nombreux pays. Dans ces circonstances, le Canada aura l'occasion d'affirmer son leadership mercredi.

Les municipalités ont de l'influence sur la moitié des émissions de gaz à effet de serre du pays. Elles adoptent sans cesse des solutions novatrices qui font figure de modèles: parcs de véhicules verts, améliorations écoénergétiques des bâtiments, innovation dans les transports collectifs. Aujourd'hui, l'une des voies les plus prometteuses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre est d'étendre ces solutions vertes locales à l'échelle nationale.

Grâce aux 21,9 milliards de dollars qu'il injectera dans les infrastructures vertes, le gouvernement fédéral sera en mesure de soutenir des projets de réduction d'émissions de tous les ordres de gouvernement. Il est clair que le Canada ne pourra pas atteindre ses objectifs en matière de climat sans une mobilisation énergique des municipalités. Le budget de mercredi devrait permettre à tous de s'atteler à la tâche, tant pour réduire leurs émissions de GES que pour adapter leurs infrastructures aux nouvelles conditions météorologiques extrêmes.

Les villes et les collectivités sont incontestablement les moteurs de l'économie canadienne. Ces lieux où les gens vivent, les entreprises grandissent, les talents s'assemblent et l'innovation fleurit. Les gouvernements de proximité ont démontré qu'ils savent adopter des solutions locales pour régler en même temps des enjeux nationaux. Mercredi, si l'on nous en donne les outils, nous construirons cette voie menant à un Canada plus agréable, plus vert et plus concurrentiel.

