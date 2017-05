ADVERTISEMENT

Comme chaque année, nous soulignons ces jours-ci la Journée de l'infirmière auxiliaire, le 5 mai dernier, et la Journée de l'infirmière, le 12 mai. Un moment propice pour témoigner notre reconnaissance et notre appréciation pour le travail essentiel accompli jour après jour par ces professionnelles en soins dans les établissements de santé.

Une contribution remarquable

La contribution des infirmières auxiliaires et des infirmières à notre système public de santé est remarquable. À un tel point qu'il n'est certainement pas exagéré d'affirmer que si nous avons pu maintenir des soins et services de santé de qualité au Québec, malgré les multiples coupes et compressions, nous leur en sommes certainement redevables pour une très grande part.

Bien qu'elles doivent pratiquer leur profession dans des conditions de plus en plus difficiles, disposant de moins en moins de ressources, les infirmières auxiliaires et les infirmières continuent d'assumer leurs responsabilités avec grand professionnalisme. Pourtant, on ne cesse de leur demander de faire plus avec moins.

Un réseau affaibli par la politique

Et ce n'est pas parti pour s'améliorer. Les annonces de réinvestissement de Gaétan Barrette ne trompent personne d'avisé. Pour mieux embobiner tout le monde, le ministre recycle la même annonce trois à quatre fois de suite. La seule nouveauté est le décor qui change derrière lui. Mais l'apprenti illusionniste ne trompe plus personne dans le réseau.

Même le Protecteur du citoyen en est rendu à dénoncer les conséquences de ses politiques et à reconnaître le bien-fondé des dénonciations de nos syndicats sur la détérioration des soins et services de santé dans nos établissements. Ce fut notamment le cas sur la Côte-Nord comme en Gaspésie.

Les infirmières auxiliaires et les infirmières au cœur de notre réseau

Pendant que nous voyons, chez nos voisins du sud, 10 millions d'Américaines et d'Américains perdre leur droit à une assurance maladie et à des soins, le système public de santé universel dont nous nous sommes dotés au Québec nous apparaît d'autant plus précieux.

Les infirmières auxiliaires et les infirmières sont au cœur de notre réseau public de santé. Elles sont aux premiers rangs de la lutte lorsque vient le moment de défendre la qualité des soins pour le bien-être de la population.

L'amélioration de notre système public de santé peut sembler une tâche insurmontable. Les professionnelles en soins que sont les infirmières auxiliaires et les infirmières croient que cela est possible pourvu qu'elles aient des conditions de travail plus humaines, plus acceptables et qu'on écoute leurs solutions.

Merci à toutes les infirmières auxiliaires et infirmières.