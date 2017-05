ADVERTISEMENT

L'industrie cosmétique offre une déferlante de soins ultra ciblés, ultra luxe et tout en volupté. De quoi sérotoniser sa mise en beauté! Coup d'œil sur trois soins qui se démarquent - et pourquoi ces derniers ont retenu notre intérêt.

Hydra beauty Micro Crème de Chanel, 125$/50ml

Tous les hydratants ne sont pas égaux. En effet, la masse d'une molécule dicte son réel pouvoir hydratant et influencera à quel point celui-ci pénétrera dans l'épiderme, soit plus ou moins profondément. Par exemple, l'acide hyaluronique de poids moyen permet ainsi une hydratation longue durée.

Chanel a bien saisi la complexité - et l'importance- de la microfluidique. Ainsi, pour la toute première fois de son histoire, elle lance une crème aux microbulles de camélia, le végétal dont la maison de couture a fait son emblème et la fleur préférée de Mademoiselle Chanel. Au toucher, elle nous rappelle l'eau fraîche, puis celle-ci se fond à l'épiderme, telle une crème. Sensation sensas, pour une peau au zénith.

Au fait : au Japon, la fleur de camélia symbolise l'immortalité. L'on prête à cette fleur des vertus émollientes et assouplissantes, ce qui est tout indiqué pour les peaux matures.

Cet hydratant repulpant fortifiant est implacable pour redonner un éclat et du relief à son minois après une journée à la plage ou après un vol long-courrier.

H.A. Intensifier de SkinCeuticals, 120$/30ml

3 gouttes du flacon doseur suffisent à couvrir l'ensemble du visage de ce sérum à la fois multi-fonction et qui est synonyme d'une importante réserve d'acide hyaluronique. Cependant, cet acide prisé a une durée de vie excessivement brève : en effet, 30% à 50% de ces molécules sont détruites chaque jour.

Pour contrer ce phénomène et es effets négatifs du vieillissement cutané, le fabricant a mis au point une formule de 3 acides au poids varié afin d'hydrater l'épiderme et de stimuler la synthèse d'acide hyaluronique en le préservant de toute dégradation dans le derme. À ceci se rajoute 10% de proxylane, un ingrédient aux vertus tonifiantes, et le clou final : une combinaison antioxydante à souhaite d'extrait de racine de réglisse et de riz violet de Chine, qui ont pour mission de freiner la dégradation du taux d'acide hyaluronique dans la peau. Promis à devenir un classique!

Peeling facial Ultimate Pearl de Trésor Rare, 399$/60ml

Une concoction impériale

Produite en laboratoire en terre Suisse, le parfumeur étoilé qui prend ses quartiers sur la 5e Avenue dans la Grosse Pomme offre désormais des soins cosmétiques d'une luxure étourdissante : feuille d'or 24 carats, tourmaline, poudre de diamants noirs et dans le cas présent, un masque peeling à la poudre de perle en eau profonde (et non d'eau douce).

Ce soin sous forme de gel renferme de la poudre de diamant et de perle, mais aussi de l'extrait de camomille (plante médicinale aux vertus apaisantes et anti-inflammatoires), du ginkgo biloba ( effets réparateurs, protecteurs et antioxydants ) ainsi que de l'extrait de pissenlit (qui lutte contre les manifestations cutanées).

La perle est utilisée depuis plus de 3000 ans pour ses bienfaits éclaircissant et détoxifiant. Cette combinaison d'ingrédients ultra prisés est à la fois douce et efficace, grâce entre autres aux minéraux dont elle regorge.

