On a testé : les nouveautés printanières de Lise Watier

Sur le papier glacé, Caroline Dhavernas, l'égérie de Lise Watier, paraît racée, distinguée. Ainsi donc le ton est donné pour annoncer les nouveautés maquillage du fleuron québécois pour la saison du renouveau.

S'il est à parier que Caroline arborera sa teinte préférée éponyme, nous, c'est l'une des 14 autres teintes disponibles qui nous intéressent, car elles sont non seulement ultra pigmentées, mais ces rouges sont aussi infusés de musclés antioxydants, gracieuseté de leur ingrédient phare, le Thé du Labrador. Essentiellement, cet extrait permet de ralentir le vieillissement de vos lèvres. Pourquoi pas! Attention, car ces carnations s'assument; timides s'abstenir! Du bronzé au rose jusqu'au rouge intense suprême, toutes les teintes de rouges (ou presque) s'exposent. 27,00$

La collection ainsi que la palette de fards à paupières Blossom Beauty s'offrent en édition limitée et comptent leur lot de jolis roses, de charbons et de pourpres. C'est au total 12 couleurs qui viendront mettre une lumière un look rose-nude soigné. 65,00$ Réussi pour le choix des teintes proposées.

Notre coup de cœur : le rouge à lèvres Bicolor, disponible en 2 teintes, l'un rose-rouge et un nude. Il s'agit ici d'un gadget génial nous permettant de recréer le look ombré, qui enflamme les éditos mode et Instagram présentement. Nul besoin de posséder des connaissances rivalisant les David Vincent de ce monde pour y achever : le bâton compte deux nuances distinctes! Chapeau pour avoir osé! 25,00$

Un fard à joues lumineux (35,00$), 4 bâtons correcteurs de teint (26,00$) 3 fards à paupières 24 Hrs Glam formule matte (23,00$) fort jolis avec leurs teintes dorées parfaites sur une peau dorée nous donnent envie de farniente et de soleil. Bien vu.

Un soin surdoué digne de mention : la nouvelle crème CC Correcteur Couleur (48,00$), un hydratant multi-perfecteur insufflé d'un FPS 25 (48,00$). Convient aux paresseuses tout comme aux femmes de carrière au costaud agenda, car il vous sauvera un temps fou lors de votre routine matinale. C'est que cette crème possède des pigments auto adaptatifs, qui ont pour mandat de corriger toute imperfection. Ni vu ni connu, car la formule est toute légère. C'est tout bon! Le fabricant l'identifie comme un croisement entre soin et maquillage. La formulation renferme du platine, un minéral aux vertus antioxydantes : on vient ainsi minimiser les ridules de son minois. C'est au total 4 tons qui viendront sublimer toutes les carnations.

On aime : le boîtier magnétique dont est dotée la collection Rouge Intense Suprême, ce qui évite de fâcheux incidents au fond de notre sac à main... L'édition limitée du rouge novateur Bicolor, ce qui permet d'être au summum des tendances avec son effet ombré sans effort requis. La CC crème pour son soin coup de bluff et anti-ridules en plus d'avoir l'air soignée en deux temps trois mouvements.

On aime moins : Frachement, on ne trouve pas grand-chose de négatif à cette collection. Le seul reproche qu'on peut se permettre est que parfois, curieusement, les produits les plus sympas sont uniquement disponibles et édition limitée! Sinon, le boîtier à fermeture magnétique des rouges à lèvres est fort pratique, il serait intéressant d'étendre cette technologie à l'ensemble de leurs cosmétiques, éventuellement.

Disponible en ligne et en pharmacie.

Pour de plus amples informations : www.lisewatier.com

