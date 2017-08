Les nouveautés beauté de la rentrée

ADVERTISEMENT

C'est la frénésie de la rentrée et dans la même foulée, les lancements beauté sont à leur paroxysme! Mais au rayon des produits dit « de luxe », tous les produits ne sont pas nécessairement égaux. Regard sur 7 nouveautés opulentes qui sauront susciter le désir cet automne...

LE LIFT Masque de nuit récupérateur de Chanel (145$)

Qui dit été dit nécessairement sorties après le boulot, terrasses entre amis, apéros qui s'éternisent, alouette. Avec le retour des classes, la fin des camps de jour ainsi que la course aux fournitures scolaires il y a à parier que la qualité de votre sommeil n'est pas tant au rendez-vous... Les activités en plein air déshydratent l'épiderme, ce qui a pour effet d'amplifier les rides et les ridules. Il faut savoir que la peau se régénère principalement lorsque vous êtes dans les doux bras de Morphée et Chanel a capitulé à juste titre sur ce fait scientifique en lançant ce nouveau soin de nuit opulent. Il faut croire que 12 années de recherche valent leur pesant d'or. À la clé de ce masque à l'action ciblée dite intelligente : un actif antirides propre à la maison, le 3.5-DA. Ce dernier possède un effet lissant et tenseur sur les fibroplastes (un maillage dermique efficace équivaut à un ovale du visage tendu). C'est que le soin qui se veut multi actions promet de mener la guerre à tous les ennemis jurés du soleil et du fil du temps en lissant les rides, en donnant à la peau un effet rebondi, en atténuant les traits du cou et du décolleté, en redensifiant les tissus, etc. De quoi minimiser tous les excès de la saison estivale! Côté texture, l'expérience se veut sensorielle à souhait, avec au bout des doigts un baume-en-gel soyeux (texture hyper en demande actuellement) au parfum frais. D'une incroyable décadence.

LE LIFT lotion de Chanel (90$)

Décidément, la gamme anti-âge du label français ne cesse de s'élargir, son dernier-né étant la lotion fermeté lissage LE LIFT. Ce soin lissant, tel que le nom de la vénérée maison l'évoque, se veut une lotion hydratante à l'effet tenseur et convient au visage et au cou, une partie du corps malheureusement trop souvent négligée... Se voulant un prélude à tout rituel de beauté, la lotion LE LIFT mise à renforcir et à préserver la barrière cutanée de l'épiderme, afin de rendre celui-ci hydraté à souhait et donc ainsi, prêt à recevoir une mise en beauté exemplaire. La particularité ici consiste d'un complexe unique de type « aimanté », soit « l'eau magnétique », une texture légèrement gélifiée qui pénètre l'épiderme afin d'y délivrer ses actifs et de retenir les molécules d'eau. En un seul mot, hydratant à souhait. Non négligeable, surtout à l'approche de l'automne, lorsque l'on voit défiler vers le haut l'écran de nos thermostats... En vente dans tous les comptoirs Chanel.

Établi en formulation avec les laboratoires français et japonais du label couture.

Tatouage Couture d'Yves Saint Laurent (42$)

Tatouage Couture est la nouvelle aventure étincelante de la chic maison parisienne. Ce nouveau rouge façon tatouage pur luxe est disponible en version encre mate pour un total de 24 nuances – soyez aux aguets, car il s'agit DU rouge à haute fidélité de l'automne. La marque prolonge ainsi son quotient glamour avec des formulations sensationnellement pigmentées et vibrantes, ainsi qu'avec son pinceau applicateur ultra précis, permettant notamment de souligner l'arc de cupidon avec aisance et facilité. Les lèvres ne sont pas déshydratées pour autant, ce qui est plutôt inusité pour un rouge au rendu mat. Effet poids plume sur les lèvres, tenue archi fidèle de surcroît. Et c'est sans parler de l'écrin transparent glacé couronné d'un bouchon de couleur champagne. Royal.

En vente chez La Baie, Sephora et Holt Renfrew.

Bal d'Afrique de Byredo – Parfum Kabuki (85$)

Diptyque est aux chandelles parfumées ce que Byredo est aux fragrances raffinées. Si Bal d'Afrique n'est pas nouveau sur le marché, son format kabuki, lui, l'est. Tout d'abord, le design : ligne contemporaine minimaliste, tout en jeu de lumière et d'ombre. Le tube, ébène, fait dans l'ultra raffiné. Ensuite suit l'expérience olfactive... On est dans le raffinement maximal, avec des notes similaires à Tom Ford Tobacco Vanille et Serge Lutens Chergui. Une fragrance unisexe à la base, tout en notes boisées, néroli, Bergamote, cèdre et vétiver. Sensuel à souhait, exotique, Bal d'Afrique se veut une ode à la culture africaine, à leur musique et à leur art... Mystérieux, ce format ultra pratique qui se glisse dans un tiroir au bureau ou dans votre attaché-case s'applique sur la peau en tant que parfum, mais aussi (astuce de pro!) sur les racines de votre chevelure afin de la raviver. Après l'eau de parfum, le vaporisateur pour cheveux et tutti quanti, voici que le kabuki, ce nouvel objet de désir et le nec plus ultra à posséder fait son entrée chez le géant suédois.

En vente chez Holt Renfrew et chez Want Apothecary à Westmount.

Colonia Pura de Acqua di Parma (187 $)

Il n'y a pas à dire, chaque nouveau-né du label suscite l'intérêt de ces messieurs – et nécessairement, de la gent féminine. Fanas de notes hespéridées, vous voici comblés : masculin mais léger, esthétique minimaliste, organique à souhait, cette nouvelle itération olfactive de la maison italienne est franchement exquise. On s'interroge cependant pourquoi un jus aussi rayonnant, respirant la joie de vivre et qui nous transporte tout droit sur la côte amalfitaine est lancé lorsque la saison estivale tire à sa fin...

Colonia Pura marque un retour aux racines, à la nature et aux notes citronnées, gorgées de soleil. En notes de tête nous retrouvons le citron, la bergamote et le petit-grain. En notes de cœur : la narcisse et le jasmin. Le côté épicé de la coriandre effectue un contrepoids surprenant. En accord de base: le bois de cèdre tout simplement, sans oublier les notes de musc blanc et de patchouli. Au fait : le label, emblème du raffinement italien, souhaite avec cette fragrance séduire une génération d'hommes contemporains, Colonia Pura constituant une porte d'entrée sur le monde olfactif opulent de Acqua di Parma. Eau de cologne 100% addictive.

Disponible dès le mois de septembre chez Holt Renfrew et les boutiques Sephora.

Benefit GoGo Tint cerise (40$)

À la fois blush et encre à lèvres, la mythique « Tint » de la maison fait des remous... C'est que la famille s'élargit, avec l'arrivée d'une nouvelle teinte indélébile: couleur cerise. La première solution colorante en flacon vu le jour en 1977, lorsque la maison inventa un produit misant à colorer... les nénés d'une danseuse burlesque! Eh oui! Résistant donc à l'eau et aux chauds baisers, cette solution colorante est fort épatante et tient bon la route! Le truc : l'appliquer sur les lèvres avec le pinceau ultra précis ou sinon, l'appliquer du bout des doigts sur les pommettes et frotter rapidement afin d'étaler le tout, pour un look naturel. Effet modulable, donc solution non opaque au début, qui le devient au fur et à mesure du nombre d'applications. Disponible chez Pharmaprix, Galeriebeaute.ca ainsi que chez Sephora.

Revitalizing Supreme Light+ de Estée Lauder (96$)

Un soin multi actions dingue aux vertus anti-âge global, formulé dans une nouvelle texture légère et non grasse. S'adressant particulièrement aux femmes peau souffrant d'imperfections cutanées, cette crème régularise la production de sébum, minimise l'apparence des pores, est bourrée d'agents calmants non irritants et d'antioxydants, améliore la densité et l'élasticité de l'épiderme, en plus de faire la guerre aux ridules et aux rides établies. Ouf! Au cœur de la robuste formule : le superfood tendance en cosmétiques par excellence : le moringa, une plante originaire de l'Inde. Fait inusité : en médecine traditionnelle, on lui confère des vertus anti-âge et régénératrices puissantes. À noter que le moringa est bourré de vitamines – il renfermerait jusqu'à 7 fois plus de vitamines et minéraux A, C et E que la plupart des fruits et légumes que nous consommons.

La maison de luxe, à qui l'on doit le 1er sérum de nuit en 1982, a mis toutes ses connaissances au profit de ce soin pour peaux normales et mixtes et fait promesse d'un teint radiant, dévoué d'imperfection. Disponible aux comptoirs Estée Lauder chez La Baie d'Hudson, Holt Renfrew, Murale, Sephora et chez Jean Coutu.

