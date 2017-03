ADVERTISEMENT

Tu cherches toujours à ressembler à ta grande sœur. La semaine dernière, tu as donc demandé innocemment si tu pouvais mettre le maillot de bain qu'elle ne portait pas.

Bien sûr, ai-je répondu. Pourquoi pas?

Tu as vraiment la classe dans ce maillot pour fille à motif léopard. N'importe quelle maman serait fière de te voir te pavaner là-dedans, comme si tu étais né avec. Evidemment, nous étions dans le jardin. Quand nous sommes allés nous baigner chez un ami, tu as redemandé si tu pouvais mettre un maillot comme celui de Sissy. Cette fois, j'ai hésité avant de répondre.

Bien sûr. Vas-y.

Tu t'es mis à côté de ta sœur, chacun admirant la tenue de l'autre. Maman, on est beaux, hein? as-tu demandé.

Une semaine plus tard, en nous préparant pour aller au parc, tu m'as vue mettre dans le sac ton maillot Thomas le train.

Non, maman. Je veux mon maillot de bain. Comme Sissy.

D'accord, pas de problème. Tu peux mettre celui que tu veux! ai-je répondu avec enthousiasme. Intérieurement, j'espérais que tu choisirais le short. Je me demandais si ton maillot de fille et tes ongles vernis n'allaient pas attirer l'attention.

Une fois au parc, j'ai honte d'avouer que j'étais un peu inquiète. Et si quelqu'un te faisait une remarque? Est-ce que j'allais devoir me battre avec une autre mère au beau milieu d'une aire de jeux? Et si un gamin se moquait de toi? Est-ce que j'allais devoir me battre avec un enfant?

Mais en te regardant t'amuser, j'ai beaucoup réfléchi à ce que ce maillot représentait. Voici ce que j'ai décidé:

Tu as deux ans

Les vêtements que tu portes ne te définissent pas. Ils ne sont pas révélateurs de ta sexualité, de ton orientation, ni de la direction que va prendre ta vie. Le mois dernier, tu as porté un casque pendant deux semaines d'affilée. Ensuite, tu l'as échangé contre un seau que tu as encore gardé deux semaines. Tu expérimentes avec tes tenues, et qui suis-je pour juger? À une époque, j'ai porté une banane. Et des chaussettes avec des sandales en plastique.

Ce n'est qu'un bout de tissu

Franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? En fin de compte, la différence entre un maillot de bain fille et un maillot de bain garçon, c'est juste la COUPE. Qu'est-ce que ça peut faire, si quelqu'un a décidé que les garçons devaient porter une certaine forme? Ah oui! Les couleurs! Tout le monde sait que quand on est un garçon, on ne peut aimer que le bleu, le vert et éventuellement le rouge. Mais certainement pas le rose. Ni le violet. Apparemment, le fait d'avoir un chromosome Y empêche d'apprécier la moitié de l'arc-en-ciel. Désolée, petit. C'est la science qui le dit.

Deux poids, deux mesures

Quand ta sœur avait deux ans, elle aimait les poupées. Mais elle adorait aussi les petites voitures. Elle remplissait son sac de berlines et de coupés sport, et les trimballait partout. Ça ne m'avait pas marquée et - devinez quoi? - ça ne perturbait personne. Les stéréotypes qui associent certains jouets, couleurs et motifs à un genre plutôt qu'un autre sont obsolètes.

Où est-ce que ça va nous mener? Je m'en fous royalement.

Cette phase de ta vie est celle des découvertes. Quel que soit le chemin que tu prendras, quelle que soit la personne que tu choisisses de devenir, ou d'aimer, je l'accepterai. Je suis ta mère, et tout ce que je souhaite c'est de te voir heureux. À toi de décider ce que tu veux être! Bon, mon rêve serait que tu deviennes négociant en vins, mais pour des raisons purement égoïstes.

Tu peux continuer à porter ce superbe maillot de bain léopard en public. Je continuerai de te protéger et de te soutenir. Peu importe ce que ça signifie, ou ne signifie pas, pour ton avenir.

Ce blog, publié à l'origine surle Huffington Post américain, a été traduit par Charlotte Marti pour Fast for Word.

