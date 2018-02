Les mots crus sont souvent formulés pour faire grimper son excitation et/ou celle de son partenaire. Pour certains, c'est une transgression: les mots interdits au nom de la bonne éducation ont un pouvoir sulfureux en tête-à-tête, et décuplent le désir. On sort des limites imposées par la société et c'est jouissif... C'est aussi une autre forme d'échange avec l'autre, pour accorder ses paroles au langage corporel. Pour d'autres, c'est un lâcher-prise total qui fait intervenir une véritable confiance, loin des tabous et des codes sociétaux. Les mots cochons sont aussi là pour faciliter la communication et exprimer des désirs inavoués ailleurs.

Quels mots érotiques?

Dans une étude* publiée en 2015 dans les Archives of sexual behavior, les auteurs listaient le langage utilisé sous la couette. Il peut prendre la forme de conseils comme "prends-moi plus fort", ou il peut exprimer les liens entre les deux partenaires comme un "je t'aime", ou encore un appel réflexe avec le classique "oui" ou "oh mon dieu". Les mots crus sont plus explicites quand ils relèvent des fantasmes formulés, de la domination ou de la soumission. Ils expriment parfois un renforcement positif ("j'aime ton corps").

Homme ou femme, un dirty talk différent?

Les chercheurs remarquaient que les deux sexes préféraient les mots "mutualistes" (liés aux liens intimes, les conseils, le renforcement positif), aux mots individualistes, associés à la domination, la soumission et aux fantasmes. L'équipe avait pointé une différence majeure: les femmes préféraient utiliser un vocabulaire de soumission et entendre des mots de domination. Les hommes avaient davantage tendance à affirmer la domination et la possession, probablement pour renforcer leur pouvoir. Ils étaient plus excités en entendant leur partenaire murmurer des mots de soumission.

Vous avez envie de raconter votre histoire? Un événement de votre vie vous a fait voir les choses différemment? Vous voulez briser un tabou? Vous pouvez envoyer votre témoignage à nouvelles@huffpost.com

Jeux de pouvoir et d'excitation...

Les mots crus traduisent aussi un jeu de pouvoir, qui s'exprime dans le lit et diffère de la vie quotidienne: comme souvent dans la sexualité, il y a une relation de domination et de soumission qui est un fort levier d'excitation (et qui peut varier d'un rapport sexuel à l'autre, ou pas). Si une femme peut aimer être" insultée" dans le feu de l'action, elle ne l'acceptera pas dans un autre contexte. Et si un homme a besoin de dire certains mots très crus pour être excité, cela ne signifie pas non plus qu'il a besoin de violences. Un langage verbal brutal n'est pas synonyme de violence effective. Tant que les deux partenaires sont sur la même longueur, les mots crus restent des mots, comme les fantasmes restent dans la tête: ils ne reflètent pas la réalité.

Les précautions à prendre

Pour autant, les mots crus sont loin d'être appréciés par tout le monde! Par respect pour l'autre, il est vivement conseillé de tester le terrain avant de proférer des mots extrêmement salaces. Car ils peuvent avoir un effet "douche froide" sur l'autre et réduire à néant son excitation ou le/la mettre terriblement mal à l'aise. Y aller progressivement est donc la clé, en commençant par les mots les plus utilisés et les moins cash... Si l'ardeur du partenaire s'enflamme, c'est qu'il a apprécié. S'il ralentit, reste silencieux ou vous regarde interloqué, ce n'est visiblement pas sa tasse de thé!

*Jonason PK. An examination of the nature of erotic talk. Arch Sex Behav Sep 9. DOI 10.1007/s10508-015-0585-2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26354755

Ce billet de blogue a d'abord été publié sur le HuffPost France.