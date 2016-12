L'orgasme n'est pas aussi mystérieux que vous le pensez

ADVERTISEMENT

Le 21 décembre est censé être la journée mondiale de l'orgasme. Je vous propose un article sur ce thème, pour mieux comprendre ce qui se passe durant ce plaisir suprême.

L'orgasme est l'acmé du plaisir. Incontrôlable, certaines le décrivent comme une vague irrépressible... Il peut être plus ou moins intense, accompagné de signes variables d'une personne à l'autre.

Les sexologues Masters et Johnson ont étudié précisément le déroulement des rapports sexuels et différentes phases se succèdent: d'abord l'excitation (l'homme a une érection, la femme lubrifie, une partie du clitoris se gorge de sang, entre autres manifestations), sous l'effet de stimulations physiques et/ou mentales ; puis l'excitation reste stable, c'est la phase de plateau ; enfin, si les stimulations se poursuivent, elle augmente pour aboutir à la phase d'orgasme ; dernière phase, la résolution, les signes physiques diminuent.

Comment savoir si j'ai joui ?

Les signes décrits ci-dessous sont très variables d'une personne à l'autre et n'ont pas forcément d'influence sur l'intensité du plaisir. L'orgasme est une sensation de plaisir intense. Le plus souvent, il résulte d'une stimulation des zones érogènes primaires (principales) : principalement le gland du pénis, une partie du clitoris et le vagin chez la femme. Précision, le vagin serait peu innervé et la majorité des femmes ont beaucoup plus de facilités à jouir lorsque le clitoris est stimulé directement, seul ou durant la pénétration, qui stimule d'ailleurs les bulbes du clitoris. Mais d'autres zones se révèlent érogènes : les seins, les testicules, la prostate, ou même les lèvres, l'intérieur des cuisses, le cou, le lobe de l'oreille, etc.

Chez l'homme, l'orgasme est très souvent associé à l'éjaculation (mais attention, pas toujours, ce n'est pas parce qu'un homme éjacule qu'il a forcément joui). Durant l'éjaculation, la prostate et différentes structures (vésicules séminales, canaux déférents, épididymes) se contractent puis le sperme est émis de façon saccadée, en 3 à 5 contractions involontaires du périnée et de certains muscles. L'éjaculation est précédée d'une tension au niveau du gland ou de la racine du pénis, une chaleur dans le bas ventre.

La femme peut également sentir cette chaleur, qui diffuse plus ou moins dans le corps. Physiquement, son orgasme se manifeste par des contractions également incontrôlables, au niveau des muscles du périnée, de ceux qui entourent le vagin et parfois de l'utérus. Contrairement à ce que disait Freud, l'orgasme clitoridien n'est pas "immature", et il n'a rien de supérieur à l'orgasme dit "vaginal", provoqué par la pénétration! Le premier serait ressenti de façon plus électrique, par décharge, et le second de façon plus profonde et diffuse.

Autres signes possibles (et non exhaustifs) dans les deux sexes : le cœur s'emballe et la fréquence cardiaque augmente. La respiration s'accélère, la peau du décolleté et du visage s'empourpre, les pupilles se dilatent,... Une sensation de grand bien-être envahit la personne qui vient de jouir, grâce au cocktail d'hormones produites (dopamine, endorphines, ocytocine,... - je ferai un article à leur propos bientôt).

Je ne jouis pas à chaque fois, c'est grave ?

Non. Un rapport sexuel peut très bien être source de plaisir, même sans orgasme ; l'orgasme nous échappe parfois et c'est aussi ce qui fait son charme... Aujourd'hui, certains sexologues dénoncent une course à l'orgasme systématique et ils ont raison. Cela impose une norme terrible aux femmes (et à certains hommes qui veulent absolument faire jouir leur partenaire à tous les coups, ce qui est assez pénible pour la partenaire). Or vouloir absolument atteindre le 7ème ciel est le meilleur moyen de rester sur terre ! Chacun sa sexualité, chacun son plaisir : la sexualité est ludique et c'est un moment de partage intense. Rester dans le jeu et le plaisir d'être à deux est essentiel à mes yeux.

En revanche, si l'orgasme est rare, voire toujours absent, et surtout si cela vous fait souffrir, parlez-en à votre médecin ou à un sexologue, qui peut vous aider.

Les difficultés liées à l’atteinte de l’orgasme sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Pour Vanessa Marin, tout part de la masturbation. «Les garçons se masturbent davantage. Du coup, ils comprennent mieux leur corps et savent ce qui leur donne du plaisir», explique-t-elle.

Si vous avez de la difficulté à atteindre l’orgasme, passez plus de temps seule avec vous-même. «Comme dit le proverbe, vous ne pouvez aimer si vous ne vous aimez pas vous-même», dit Vanessa Marin. «La masturbation est la clé pour apprendre à atteindre l’orgasme.»

Travailler avec une sexologue peut vous aider à découvrir votre corps et à éliminer certains blocages psychologiques vous empêchant d’éprouver plus de plaisir durant vos rapports intimes. «Que ce soit le résultat d’une faible estime de soi, d’un sentiment d’insécurité, de la peur de l’inconnu ou de perdre le contrôle, nous consacrons beaucoup de temps à tenter de comprendre et de faire évoluer la situation de chaque patient», confie Vanessa Marin.

Si votre sexualité n’est plus ce qu’elle a déjà été, pensez à la place qu’elle a occupée dans votre vie au fil des ans. Vanessa Marin suggère de commencer par ces pistes de réflexion pour mieux comprendre votre situation actuelle : «Que vous a-t-on appris sur la sexualité, votre corps et la masturbation au cours de votre vie? Avez-vous vécu des expériences moins plaisantes ces dernières années? Quel genre de relation entretenez-vous avec votre corps? Êtes-vous bien dans votre peau?»

Les chercheurs ne comprennent pas encore tout à fait ce lien, mais de plus en plus d’individus rapportent que la prise d’antidépresseurs les empêche souvent, voire parfois complètement, d’atteindre l’orgasme.

Si consulter un thérapeute ne fonctionne pas pour vous, pour des raisons financières, psychologiques ou de logistique, il existe d’autres façons de trouver de l’aide. Vanessa Marin recommande évidemment son propre programme, que vous pouvez effectuer de la maison. Il existe également de nombreux sites comme Luscious Woman pour vous aider à y voir plus clair.

Il existe également de nombreux livres sur le sujet que vous trouverez facilement dans toutes les bonnes librairies.

Bien sûr, il y a toujours la pornographie. Regarder des vidéos pornos est une façon de découvrir ce qui vous allume et ce qui allume les autres. Si certaines vidéos sont évidemment peu représentatives de la réalité, sachez qu’il y en a (littéralement) pour tous les goûts. Le travail de certaines réalisatrices comme Nina Hartley, Erica Lust, Tristan Taormino, and Shine Louise Houston est une bonne façon d'apprivoiser cet univers.

Visiter une boutique érotique est une excellente façon de découvrir de nouvelles façons d'expérimenter. Vous pourrez également bénéficier des conseils d'employés qui ne portent aucun jugement et qui sont généralement passionnés par leur travail.

