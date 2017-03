Volkswagen présente sa voiture autonome Sedric

ADVERTISEMENT

Pour des raisons que nous connaissons bien, le constructeur allemand Volkswagen veut éloigner les projecteurs des moteurs au diesel et mettre l'accent sur les véhicules électriques, promettant d'ailleurs d'introduire sur le marché au moins 30 modèles à moteurs électrifiés d'ici 2025.



L'un de ces modèles pourrait bien être la Sedric, une voiture électrique et autonome dévoilée lundi à l'ouverture du Salon International de l'auto de Genève. Signifiant « self-driving car », la Sedric sera offerte aux consommateurs qui souhaitent l'acheter, mais elle fera aussi partie d'une flotte de voitures partagées qui pourront être commandées par des usagers ayant besoin d'un transport, comme avec Uber ou encore Lyft.

Voilà du moins l'idée de Volkswagen qui affirme qu'il sera possible de commander sa Sedric avec un seul et unique bouton situé sur une télécommande. Appuyez, et la Volkswagen autonome et électrique se mettra en route. À l'intérieur, il n'y a pas de volant ni de tableau de bord, uniquement quatre places. Volkswagen n'a pas donné de détails sur le moteur électrique qui propulse le concept.

Il est bien évident que nous sommes encore loin de voir des Sedric se balader sur nos routes. Avec un tel concept, Volkswagen souhaite avant tout démontrer ses idées pour le transport de demain, aussi avant-gardistes et excentriques soient-elles.

Un modèle de production aussi

En plus de dévoiler la Sedric, Volkswagen a aussi présenté l'Arteon, un modèle de type fastback à cinq portes qui viendra se positionner au-dessus de la berline intermédiaire Passat en remplacement de la CC actuelle.

Six moteurs développant entre 148 et 276 chevaux seront au catalogue de l'Arteon en Europe. Au Canada, le choix sera probablement plus restreint, mais il faudra attendre avant d'avoir plus de détails sur les motorisations qui traverseront l'Atlantique. La console centrale de l'Arteon affiche un écran tactile de 9,2 pouces tandis que le reste de l'habitacle présente un style épuré qui ne dépaysera pas les habitués de la marque.

Source: EcoloAuto.com