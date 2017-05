Voitures électriques: une nouvelle batterie promet 1000 kilomètres d'autonomie

ADVERTISEMENT

Des chercheurs de l'institut Fraunhofer située à Dresde en Allemagne croit qu'un ajustement au design des batteries lithium-ion permettrait d'augmenter à 1000 kilomètres l'autonomie d'une voiture électrique. Des tests sur route débuteront d'ici 2020 et permettront d'évaluer leur théorie.

La nouvelle batterie est développée par l'institut en collaboration avec plusieurs organisations, dont la firme ThyssenKrupp et sa division spécialisée en ingénierie des systèmes. Des évaluations en laboratoires ont déjà fourni assez de données convaincantes pour passer aux tests pratiques.

Concrètement, l'équipe derrière la nouvelle batterie baptisée EMBATT a voulu simplifier le design traditionnel complexe des batteries lithium-ion actuelles. Celles-ci sont composées en réalité de plusieurs batteries regroupant de nombreuses cellules. Le tout est interconnecté par des câbles et autres composantes qui rendent l'ensemble très complexe et surtout, moins efficace.

En effet, jusqu'à 50 % de l'espace occupé par le bloc-batterie est réservé à tout l'attirail nécessaire au fonctionnement de la source d'énergie. Or, la batterie EMBATT fait plutôt appel à des plaques bipolaires qui permettent d'empiler les cellules de la batterie l'une par-dessus l'autre. C'est un principe déjà utilisé par les piles à combustible.

Le résultat net est que la batterie est plus compacte, mais sa puissance demeure la même. Donc, il est possible d'installer une batterie lithium-ion plus puissante dans l'espace réservé aux systèmes actuels. Ce faisant, le moteur électrique est alimenté plus longtemps, et la distance que nous pouvons parcourir avec notre VÉ augmente.

L'autonomie restreinte des voitures électriques est certainement l'un des éléments qui ralentissent la croissance des ventes de ce type de véhicule sur le marché. La batterie EMBATT pourrait certainement aider à ce niveau.

Source: EcoloAuto.com