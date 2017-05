Une nouvelle camionnette électrique de 460 chevaux!

ADVERTISEMENT

Le segment des camionnettes électriques, pratiquement inexistant à l'heure actuelle, semble sur le point de prendre son envol.

Tesla parle déjà de développer son propre pickup écologique, et hier l'entreprise américaine Workhorse a dévoilé un prototype baptisé W-15 qui est alimenté par un moteur hybride enfichable qui ne développe rien de moins que 460 chevaux.

Le moteur du Workhorse W-15 utilise le même principe que celui de la Chevrolet Volt, c'est-à-dire que le moteur à essence est en réalité une génératrice qui peut alimenter la batterie lorsque cette dernière est à plat. D'une puissance de 60 kWh, la batterie en question permet au W-15 de parcourir jusqu'à 130 kilomètres sans consommer une seule goutte de carburant.

LIRE AUSSI: Tesla dépasse Ford à la bourse

De plus, les propriétaires pourront brancher leur équipement de travail au Workhorse grâce à une prise secondaire alimenté par la batterie du camion.

Selon Workhorse, sa camionnette électrique atteint 60 mi/h (97 km/h) en seulement 5,5 secondes. Cette donnée risque d'être plus ou moins pertinente pour les propriétaires de camionnettes. Leurs besoins se mesurent plutôt en capacité de remorquage et en charge utile. À cet égard, Workhorse souhaite permettre aux acheteurs du W-15 de remorquer jusqu'à 2 500 kilos et transporter jusqu'à 1 000 kilos dans la boîte.

Rien n'est confirmé pour le moment, par contre, puisque le Workhorse W-15 est un prototype. La version finale de production sera prête dans un an. Le prix de départ devrait avoisiner les 52 000 $ US et oui, le modèle sera offert au Canada.

Est-ce qu'un tel modèle est pertinent? Peut-être. Nous savons que les véhicules électriques peinent à se tailler une place de choix dans le marché, et de prime abord il semble peu probable qu'une camionnette puisse changer la donne. Après tout, c'est probablement le segment où les acheteurs sont les moins intéressés par l'efficacité écoénergétique, même si personne ne déteste économiser sur la facture de carburant. Mais bon, laissons la chance au coureur, car il semble que les pickups électriques sont là pour de bon.

Source: EcoloAuto.com