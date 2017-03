Un VUS qui peut se soulever pour éviter les embouteillages

ADVERTISEMENT

Ceux et celles qui se sont déjà retrouvés pris dans un embouteillage ont assurément à un moment ou l'autre pensé à un concept qui s'apparente au Hum Rider, un véhicule utilitaire sport équipé d'un châssis et d'un système de suspension pouvant lever le véhicule à plus de 9 pieds du sol.

Ce faisant, le véhicule peut passer par-dessus les véhicules tandis que les roues passent à côté. Construit sur une base de Jeep Grand Cherokee, le Hum Rider est cependant beaucoup plus lourd (8 500 livres) en raison de tout l'équipement supplémentaire dont il est doté.

Des pompes générant plus de 900 livres de pression servent à soulever le véhicule, et il faut plus de 300 pieds de conduites hydrauliques pour connecter les différentes composantes mécaniques. Le Hum Rider est aussi équipé de quatre caméras qui permettent au conducteur de voir ce qui se passe sous le véhicule.

LIRE AUSSI : Un profit de 90 000 $ par Ferrari vendue

Le prix d'un tel véhicule serait probablement astronomique, mais même si vous avez un portefeuille bien garni vous devrez malheureusement continuer à vivre avec le trafic puisque le Hum Rider n'est pas un véhicule destiné à la production.

Il s'agit plutôt d'un coup de marketing créé par la firme Thinkmodo pour promouvoir un nouveau produit baptisé Hum développé par Verizon Telematics. Ce dispositif peut se brancher à votre véhicule afin d'offrir différents services comme l'assistance routière et un diagnostic complet des différents éléments mécaniques.

Il ne nous reste plus qu'à espérer qu'un constructeur voit l'idée et qu'il la trouve géniale...

Source : LuxuryCarMagazine.com