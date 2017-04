Un V8 HEMI dans un Jeep Wrangler? Voici le Jeep Quicksand

ADVERTISEMENT

Chaque année depuis 51 ans, une foule de passionnés de la conduite hors route se donne rendez-vous à Moab dans l'Utah pour le Jeep Easter Safari.

Pour souligner le rassemblement, le constructeur américain Jeep dévoile depuis quelques années des concepts extrêmes qui démontrent tout le potentiel et la créativité de son département de personnalisation ainsi que sa division Mopar.

Les concepts présentés par Jeep dans le cadre de l'Easter Safari sont toujours uniques et impressionnants, mais cette année le manufacturier s'est dépassé. Cinq concepts ont été dévoilés, mais la pièce maîtresse est certainement le concept Jeep Quicksand.

Pour commencer, les ingénieurs de la marque ont installé un moteur V8 392 HEMI sous le capot en plus d'avoir la bonne idée de le jumeler à une boîte manuelle à six rapports. On ne connait pas la puissance de la motorisation, mais à écouter le son de l'engin il n'y a pas de doute qu'elle doit être assez élevée, merci.

Question de franchir les obstacles les plus ardus, le Jeep Quicksand Concept est équipé de jantes de 18 pouces avec des pneus BFGoodrich Mud Terrain de 32 pouces à l'avant et 37 pouces à l'arrière. De plus, les pare-chocs avant et arrière ont été réduits à leur plus simple expression question d'accentuer les angles d'approche et de départ.

En plus du Quicksand, Jeep a présenté le concept Jeep Grand One, un modèle qui rend hommage à la première génération du Jeep Grand Cherokee dévoilé en 1993, et trois autres concepts qui mettent bien sûr l'accent sur les prouesses des modèles Jeep loin des sentiers battus.

Source: LuxuryCarMagazine.com