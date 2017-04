Scandale Volkswagen TDI : les tribunaux approuvent l'entente d'indemnisation

ADVERTISEMENT

Les propriétaires de véhicules Volkswagen et Audi équipés d'un moteur diesel TDI de 2,0 litres pourront enfin remplacer leur véhicule s'ils le désirent en plus de recevoir un paiement en argent, et ce à compter du 28 avril. En réalité, plusieurs choix seront offerts à ceux et celles concernés en fonction du type d'achat, du moment de l'achat et des préférences des propriétaires.

Ainsi, les propriétaires actuels pourront opter pour un rachat de leur véhicule ou un échange. La valeur du véhicule sera alors établie selon la valeur de gros inscrite dans le Canadian Black Book en date du 18 septembre 2015.

Dans le cas d'un échange, les propriétaires recevront la juste valeur marchande en date de la transaction et toucheront en plus la différence entre celle-ci et la valeur de gros fixée au 18 septembre 2015.

De plus, il sera possible pour ceux et celles qui ont loué leur Volkswagen TDI de résilier leur contrat de location sans pénalités. Finalement, Volkswagen offrira la possibilité de faire modifier le système d'émissions des véhicules touchés afin qu'ils soient conformes aux normes environnementales.

Divers sondages ont cependant indiqué que la majorité des propriétaires opteront probablement pour l'échange ou le rachat.

En plus d'offrir les différentes options énumérées précédemment, Volkswagen versera aussi un montant en argent qui varie de 5 100 $ à 8 000 $ en fonction du modèle. Encore une fois, cette entente ne touche que les modèles Volkswagen et Audi à moteur TDI de 2,0 litres. Une entente subséquente sera mise en place pour les propriétaires de modèles TDI à moteur V6 de 3,0 litres.

Les modèles concernés sont :

Audi A3 -- 2010 à 2013, 2015

Volkswagen Beetle -- 2013 à 2015

Volkswagen Jetta -- 2009 à 2015

Volkswagen Jetta Wagon -- 2009

Volkswagen Golf -- 2010 à 2013, 2015

Volkswagen Golf Wagon -- 2010 à 2014

Volkswagen Golf Sportwagon -- 2015

Volkswagen Passat -- 2012 à 2015

Environ 105 000 véhicules sont concernés au Canada. Des ententes sont également prévues pour ceux et celles qui auraient vendus leur véhicule récemment, mais qui étaient propriétaires en date du 18 septembre 2005.

Le site www.reglementvw.ca permet d'obtenir plus de détails, vérifier si notre véhicule est admissible et soumettre une réclamation.

Source: EcoloAuto.com