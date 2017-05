Québécoise et électrique, la Tomahawk confirmée pour 2018

ADVERTISEMENT

Il y a de plus en plus de supervoitures à motorisation 100 % électrique capables de performances complètement ridicules sur le marché depuis quelque temps, mais la plus récente à voir le jour a un petit quelque chose de plus puisqu'elle a été conçue au Québec. Il s'agit de la Tomahawk, une bombe électrique qui sera construite par l'entreprise Dubuc Motors dès l'an prochain.

La voiture avait été présentée pour la première fois au Salon de l'auto de Montréal il y a trois ans puis en version électrique quelques semaines plus tard au Salon de l'auto de Québec. À l'époque, la Tomahawk était un kit car à deux places qui devait voir le jour en 2015.

Les choses ont certainement évolué depuis. Alors que la Tomahawk originale était alimentée par un moteur quatre cylindres turbo provenant de chez General Motors, la nouvelle Tomahawk sera propulsée par quatre moteurs électriques développant une puissance combinée de 800 chevaux et 1000 lb-pi de couple.

Son constructeur affirme qu'elle pourra atteindre 60 mi/h (96 km/h) en 2,0 secondes. Pardon?

Une batterie lithium-ion de 100 kWh s'occupe d'alimenter le tout et selon Dubuc Motors, elle permettra aux propriétaires de Tomahawk de parcourir 600 kilomètres. À l'intérieur, deux places additionnelles se sont ajoutées à l'arrière. Les sièges seront en cuir et il y aura deux coffres, un à l'avant et l'autre à l'arrière, à la manière Tesla.

LIRE AUSSI: Les détails sur le Girfalco Azkarra, le véhicule électrique québécois

Plusieurs technologies d'assistance à la conduite seront proposées à commencer par un système d'avertissement de collision, un dispositif de freinage automatique et une caméra de recul à 360 degrés pour faciliter les manœuvres de stationnement.

Une répartition parfaite des masses entre l'avant et l'arrière en combinaison avec la traction intégrale devrait assurer une tenue de route en mesure de contrôler toute la puissance de la nouvelle Tomahawk. Aucun prix n'a été annoncé, mais cela ne devrait pas tarder.

Source: EcoloAuto.com