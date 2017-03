Québec offrira moins d'incitatifs pour l'achat d'un véhicule électrique de luxe

ADVERTISEMENT

Le budget provincial déposé il y a quelques jours par le gouvernement du Québec prévoit plusieurs modifications au programme Roulez vert et son volet Roulez électrique qui visent à encourager l'adoption des véhicules électriques par les consommateurs de la belle province.

Le changement le plus significatif est la modification des critères d'admissibilité à la subvention de 8 000 $ offert sur les véhicules 100 % électriques ou les hybrides rechargeables avec une batterie d'une capacité de 15 kWh ou plus.

À compter du 1er avril, le montant de l'incitatif passera à 3 000 $ pour les modèles de 75 000 $ à 125 000 $, et il n'y aura plus de subventions pour les véhicules électriques avec un PDSF de plus de 125 000 $. Essentiellement, ce sont les modèles Tesla Model S et Model X qui sont touchés alors que plus de la moitié des variantes de ces deux véhicules électriques n'auront plus le droit à aucune subvention.

Notons aussi que la subvention de 500 $ offerte à l'achat d'un véhicule hybride traditionnel (pas rechargeable) a été retirée puisque le plafond de 15 000 demandes pour ce rabais a été atteint. En revanche, le rabais de 350 $ offert à l'achat d'une borne de chargement résidentielle et le rabais de 250 $ pour l'installation demeurent, mais ils pourront maintenant être appliqués à plus d'un propriétaire d'un véhicule électrique quelconque.

Le budget prévoit également un projet pilote qui offrira un incitatif de 4 000 $ aux acheteurs d'un véhicule électrique d'occasion. Il faut cependant savoir que pour être admissible à la subvention, le véhicule en question doit avoir été acheté chez un concessionnaire et profiter d'une certification de la part de son constructeur, en plus d'être garantie et ne pas avoir moins de trois ans ou plus de quatre ans. Ah oui, il ne doit pas avoir été acheté au Québec...

Le gouvernement se donne jusqu'au 31 mars 2018 pour évaluer l'efficacité de ce projet. Les subventions seront limitées aux 1000 premiers demandeurs, mais une recherche rapide sur le plus important site de véhicules d'occasion au pays permet de constater qu'il y a tout au plus une centaine de véhicules électriques qui répondent aux critères du gouvernement.

Le programme Roulez vert a comme objectif d'atteindre 100 000 véhicules électriques sur les routes du Québec d'ici 2020, mais à l'heure actuelle moins de 14 000 modèles à moteur électrique ont été immatriculés.

Source: EcoloAuto.com