Pour la première fois au Canada, il sera possible d'acheter une voiture neuve en ligne

Alors que les consommateurs se tournent de plus en plus vers le web pour acheter les produits et services dont ils ont besoin, l'industrie automobile ne semble pas vouloir suivre la tendance. À part Tesla et Genesis, aucun manufacturier n'offre la possibilité d'acheter son véhicule en ligne, préférant plutôt envoyer les acheteurs potentiels à un détaillant.

Un concessionnaire québécois a cependant décidé de se lancer dans l'aventure de la vente en ligne en dévoilant hier une toute nouvelle plateforme web qui permet d'effectuer toutes les étapes du processus d'achat d'un véhicule neuf sans jamais quitter la maison.

Le concessionnaire en question, Chambly Honda, espère ainsi changer la façon dont les consommateurs achètent leur prochain véhicule. C'est du moins ce qu'a affirmé Louis-Martin Racicot, propriétaire de Chambly Honda, en conférence de presse hier.

« Nous croyons fermement que ce nouveau système va amener l'industrie automobile plus loin, et surtout permettre de rattraper le retard qu'elle accuse face aux besoins changeants des consommateurs », a indiqué M. Racicot en présentant la nouvelle fonction sur le site du détaillant.

Celle-ci permet de configurer son véhicule, choisir la couleur et la version, ajouter des options et des accessoires, et choisir des produits de protection et d'assurance à partir de son clavier. L'utilisateur verra alors le montant du paiement en financement ou en location s'ajuster selon les ajouts.

Une fois la configuration terminée, l'acheteur pourra compléter une demande de financement, et si tout se passe bien l'approbation entrera quelques minutes plus tard. Selon M. Racicot, il est possible de conclure la transaction en 10 minutes environ après avoir utilisé sa carte de crédit pour donner un dépôt.

Par la suite, le nouveau propriétaire peut choisir d'aller chez le concessionnaire pour prendre livraison du nouveau véhicule, ou se faire livrer l'auto à la maison. Des frais seront cependant exigés si la livraison a lieu en dehors d'un rayon de 25 kilomètres du détaillant.

La plateforme web qui permet la vente en ligne a été développée par la firme montréalaise 360 Agency, et a nécessité trois ans de travail et une cinquantaine d'employés. Environ 30 autres clients concessionnaires de l'agence devraient adopter la nouvelle plateforme au cours des prochains mois selon le président de 360 Agency, Louis-Yves Cloutier.

Du côté de Chambly Honda, l'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup d'achat en ligne au cours des prochains mois alors que les consommateurs s'habitueront à l'idée d'effectuer une transaction complète pour un nouveau véhicule sans jamais se rendre en concession. Louis-Martin Racicot espère cependant que la nouvelle plateforme facilitera le processus d'achat pour ses clients.

« Nous croyons que plusieurs consommateurs obtiendront beaucoup d'informations avec la nouvelle plateforme, et plusieurs débuteront ou termineront leur achat en ligne. Cela va faciliter et accélérer l'achat, mais je crois qu'il faudra une certaine période avant qu'un acheteur effectue la transaction complète en ligne », a conclu M. Racicot.

Selon des données recueillies par Google et publiées dans son rapport Think Auto, près de la moitié des consommateurs qui ont acheté un véhicule neuf en 2016 ont affirmé qu'ils auraient effectué l'achat complet en ligne si c'était possible.

Il reste maintenant à voir combien de temps il faudra aux consommateurs pour se faire à l'idée d'effectuer une transaction aussi importante en ligne.

Les intéressés peuvent essayer la nouvelle plateforme ici.

Source: EcoloAuto.com