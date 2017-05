Mercedes GLC Coupé 2017: Coupé sport quatre portes 4x4 compact de luxe

ADVERTISEMENT

Mon collègue Mathieu St-Pierre a eu l'occasion de mettre à l'essai le Mercedes-Benz GLC Coupé 2017. Voici ses impressions.

Le Mercedes-Benz GLC Coupé est essentiellement un coupé sport de luxe haut sur patte aux dimensions raisonnables avec quatre portes et doté d'un rouage intégral. Bref, il ne manque pas grand-chose sur papier.

Il vise les acheteurs qui veulent une certaine polyvalence, un habitacle fonctionnel et le sentiment de confiance qui vient avec une position de conduite surélevée, mais qui désirent aussi un véhicule avec une silhouette plus remarquable.

Les utilitaires sport et leurs nombreuses déclinaisons prennent de plus en plus de parts de marché. Du même coup, ils sont profitables à souhait pour les constructeurs. Ce n'est donc pas un mystère pourquoi les fabricants automobiles, particulièrement ceux de luxe, sont de plus en plus créatifs et développent de plus en plus de variantes de leur VUS. Le GLC Coupé en est l'exemple parfait.

Les dimensions du GLC Coupé différent légèrement du GLC sur lequel il est basé. Sa ligne de toit est plus basse de 42 mm tandis que sa longueur augmente de 76 mm. En situation urbaine, le GLC se faufile aussi facilement qu'une berline de Classe C, mais avec un avantage très prisé par les consommateurs : une position de conduite surélevée permettant de voir plus loin vers l'avant.

L'habitacle bien insonorisé isole les passagers des bruits environnants de la ville qui sont parfois déplaisants. Lorsque le cœur vous en dit de quitter la congestion infernale de la ville, le GLC vous cajole également sur la grande route.

Le GLC 300 de base est mu par un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres efficace en raison surtout de son couple de 273 lb-pi qui est disponible sur une vaste plage du régime moteur. Ses 241 chevaux assurent de fortes reprises et je ne peux passer sous silence l'excellente transmission 9G-TRONIC à 9 vitesses. De toutes les transmissions à 9 rapports présentement disponibles sur le marché, elle est de loin la plus efficace.

Atteindre une vitesse de croisière est d'autant plus facile avec la version 43 AMG. Celle-ci dispose d'un V6 biturbo de 3,0 litres qui ne produit rien de moins que 362 chevaux et 384 lb-pi de couple. Ce moteur offre aussi une sonorité plus musclée qui n'est pas vilaine du tout.

C'est sur l'autoroute et les longues routes campagnardes droites qu'on apprécie le support et le confort des sièges avant. Les baquets sport de l'AMG sont encore plus enveloppants. Dans les deux cas, la banquette arrière peut accueillir deux adultes confortablement, mais un troisième occupant sera de trop. De plus, vos passagers à l'arrière ne devront pas être trop grands puisque la ligne de toit plongeante du GLC Coupé réduit l'espace alloué à la tête.

L'habitacle est fortement inspiré de celui de la Classe C. Les matériaux et la finition sont dignes d'un véhicule de luxe et on peut dire de même pour la disposition simple des commandes. Le pavé tactile n'est pas aussi élémentaire à utiliser, mais heureusement on peut passer directement par l'écran tactile. Au sujet des options, je trouve désolant de voir qu'accéder à la radio satellite nécessite plus de 7 000$ d'accessoires supplémentaires...

La direction et les suspensions revues pour le coupé sont parfaitement adaptées au véhicule pour une conduite un peu plus dynamique. Ceux qui recherchent plus d'émotions fortes auront le plaisir de faire appel à la suspension à air « air body control » de l'AMG qui allie confort et tenue de route.

Au niveau des capacités du GLC Coupé, il ne perd que 50 litres en volume de coffre pour un total plus qu'acceptable de 500 litres. Il peut aussi tracter jusqu'à 1 590 kg (3 500 lb).

Des modèles comme le Mercedes-Benz GLC Coupe prouvent que les considérations pratiques ne sont pas l'unique préoccupation des consommateurs. Certains pourraient contester la pertinence de retirer de l'espace de chargement et de l'espace pour les passagers arrière au profit d'une silhouette plus sportive dans un véhicule qui se veut utilitaire. Au final, cependant, le GLC Coupe n'exige pas trop de concessions au niveau de la polyvalence et des capacités tout en permettant à son propriétaire d'être un peu différent sur la route.

Le tout est déjà accessible en concessions à partir de 49 990$ pour le 300 et 63 200$ pour 43 AMG.

Source: LuxuryCarMagazine.com