Malgré les problèmes, les propriétaires de Tesla adorent leur véhicule

La fiabilité et la qualité des véhicules Tesla ont été remises en question à plusieurs reprises au cours des dernières années, mais cela ne semble pas trop déranger les propriétaires de Tesla Model S et Model X.

C'est du moins la conclusion du rapport Tesla: Beyond the Hype publié hier par la firme américaine J.D. Power.

Autant les propriétaires que différentes publications spécialisées ont cité plusieurs lacunes au niveau de la fiabilité de la Model S par le passé, et le Tesla Model X a été fortement critiqué en raison de délais de production qui ont retardé les premières livraisons ainsi que les problèmes de qualité initiale vécus par certains nouveaux propriétaires.

Selon J.D. Power, cependant, ces derniers ne s'en font pas trop avec ces réalités. Kathleen Rizk, directrice du département de consultation automobile chez J.D. Power, a indiqué que les propriétaires de véhicules Tesla se voyaient comme des pionniers qui aiment être les premiers à découvrir et essayer de nouvelles technologies. Ils sont donc plus tolérants envers les problèmes de fiabilités que pourraient l'être d'autres consommateurs.

« Tesla ne semble pas pouvoir désenchanter ses clients », affirme Kathleen Rizk, mentionnant du même coup que des véhicules vendus à plus de 100 000 $ par d'autres constructeurs ne profiteraient probablement pas de la même compréhension de la part de leurs propriétaires.

J.D. Power s'attend à ce que la situation soit quelque peu différente avec la nouvelle Tesla Model 3, un modèle plus abordable qui sera offert à plus grande échelle. Les acheteurs de Model 3 n'auront peut-être pas une seconde voiture comme c'est le cas avec bien des propriétaires de Model S ou Model X, et ils seront ainsi moins tolérants envers les problèmes de fiabilité.

Pour le moment, par contre, la loyauté des propriétaires de véhicules Tesla doit faire bien des jaloux chez les autres manufacturiers.

Source: EcoloAuto.com