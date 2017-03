Lucid Air : la future rivale de Tesla offerte à 60 000 $ US

ADVERTISEMENT

Annoncée comme la prochaine rivale de la Tesla Model S, il semblerait que la nouvelle Lucid Motors Air sera plus près de la future Model 3, du moins en termes de prix.

Annoncé aujourd'hui, le prix de base de la Air sera de 60 000 $ US. Les acheteurs américains profitent également d'une subvention du gouvernement qui fait chuter le prix à 52 500 $ US dans plusieurs états, soit environ 12 000 $ US de moins que le prix de départ de la Model S chez nos voisins du sud après incitatif.

À ce prix, l'acheteur d'une Lucid Air Motors obtient un moteur 100 % électrique de 400 chevaux avec une autonomie de 386 kilomètres, soit un petit peu plus que ce qu'offre la Chevrolet Bolt. La Model S d'entrée de gamme propose quant à elle 315 chevaux et 338 kilomètres d'autonomie.

LIRE AUSSI » La Lucid Air s'amuse dans la neige

Comme la Tesla, la Lucid Motors Air sera proposée en plusieurs versions dont le modèle haut de gamme dépassera les 100 000 $US selon les informations dévoilées par le constructeur lors du dévoilement de la Air en décembre dernier. L'autonomie des autres versions de la Lucid Air pourrait dépasser 500 et 600 kilomètres, toujours selon Lucid Motors. Le manufacturier a même parlé d'une puissance de 1000 chevaux pour la variante haut de gamme de la famille Air.

L'entreprise prévoit construire environ 10 000 unités annuellement. Il est possible pour les acheteurs intéressés aux États-Unis de réserver leur Air au coût de 2 500 $ US et les premières livraisons sont prévues en 2019 si tout se passe bien.

Lucid Motors n'est certainement pas la première compagnie à promettre une voiture électrique en mesure de rivaliser avec la Model S. Même si le constructeur semble sur la bonne voie, il reste à voir s'il aura les ressources nécessaires pour construire ses premières Lucid Air.

Source: EcoloAuto.com