Les comportements qui agacent le plus les automobilistes québécois

Selon un sondage de la SAAQ mené auprès des automobilistes québécois, 81 % des conducteurs de la province estiment que le manque de courtoisie sur les routes est un problème important. Or, pratiquement tous les répondants (98 %) affirment être très ou assez courtois lorsqu'ils sont au volant.



Une petite balade sur l'autoroute ou sur l'heure de pointe permet de remettre en question la perception d'un comportement respectueux qu'ont peut-être certains automobilistes, mais bon, laissons cela pour un autre billet.

Ce qui est intéressant de cette étude menée par la SAAQ est qu'elle permet d'identifier les comportements des autres automobilistes qui agacent ou irritent le plus les Québécois au volant. Et bien que l'étude ait été menée en 2012, il a fort à parier que les résultats seraient les mêmes aujourd'hui.

Une autre auto qui suit la nôtre de trop près serait l'irritant numéro un de 36 % des répondants de l'étude, suivi par l'action de couper la voie à d'autres véhicules (29 %). Un peu plus d'un répondant sur cinq a affirmé que de ne pas utiliser son clignotant pour signaler ses intentions était le comportement le plus agaçant à égalité avec l'action de zigzaguer dans le trafic. Viennent ensuite la conduite à vitesse excessive et le manque de respect des piétons ou des cyclistes.

Faire des gestes vulgaires ou manifester de l'impatience se trouve aussi sur la liste des comportements qui irritent les automobilistes québécois, tout comme le fait de ne pas respecter les indications pour céder le passage. Finalement, 10 % des répondants devront éviter d'acheter un condo au centre-ville de Montréal puisqu'ils ont affirmé que le fait de klaxonner inutilement était leur plus grand irritant chez les autres conducteurs.

Source: EcoloAuto.com