Les 11 véhicules les plus souvent revendus après seulement un an

Il n'est jamais recommandé de revendre son véhicule après seulement un an, surtout si nous l'avons acheté neuf, mais parfois nous regrettons tellement notre achat que nous ne pouvons concevoir de le garder plus longtemps.

Dans certains cas, une malchance comme une perte d'emploi peut aussi survenir, nous forçant à nous débarrasser de notre véhicule. Si nous regardons les choses d'un angle plus positif, il est aussi possible que notre nouveau véhicule ne convienne plus à nos besoins parce que nous venons d'avoir un enfant, ou qu'une opportunité de carrière dans une autre ville se présente et nous devons remplacer notre voiture actuelle.

Peu importe la raison, il semble que certains modèles sont plus souvent revendus que d'autres après un an. Le site américain iSeeCars.com a effectué une recherche dans son importante base de données de véhicules à vendre afin de déterminer quels modèles étaient les plus susceptibles d'être le sujet d'une annonce après un an.

Après avoir exploré plus de 24 millions d'annonces, voici les 11 modèles déterminés par iSeeCars comme étant les plus susceptibles d'être abandonnés par leurs propriétaires respectifs après 12 mois.

Le pourcentage des modèles à vendre avec seulement un an d'usure des véhicules suivants est plus du double de la moyenne.

1. BMW Série 3

Pourcentage revendu après 1 an : 8,0 %

2. BMW Série 5

Pourcentage revendu après 1 an : 7,1 %

3. Mercedes-Benz Classe C

Pourcentage revendu après 1 an : 6,1 %

4. Nissan Versa Note

Pourcentage revendu après 1 an : 4,0 %

5. Dodge Dart

Pourcentage revendu après 1 an : 3,9 %

6. BMW X3

Pourcentage revendu après 1 an : 3,9 %

7. BMW Série 4

Pourcentage revendu après 1 an : 3,9 %

8. Mercedes-Benz Classe E

Pourcentage revendu après 1 an : 3,9 %

9. Chrysler 200

Pourcentage revendu après 1 an : 3,8 %

10. Subaru WRX

Pourcentage revendu après 1 an : 3,3 %

11. Nissan Versa

Pourcentage revendu après 1 an : 3,2 %

Selon le PDG de iSeeCars.com, Phong Ly, la présence d'autant de véhicules provenant de BMW et Mercedes-Benz pourrait s'expliquer en partie par le fait que ces constructeurs encouragent leurs concessionnaires à acheter des véhicules neufs afin de servir comme voiture de prêt pour les clients du département du service, ou encore pour les employés de la marque.

Une deuxième théorie évoquée par le grand patron d'iSeeCars est que plusieurs des modèles sur la liste, par exemple la Mercedes-Benz Classe C et la BMW Série 3, sont des modèles d'entrée de gamme qui sont souvent achetés par de nouveaux initiés à une marque de luxe. Ces derniers ont peut-être des attentes trop élevées par rapport au luxe offert par le modèle qu'ils achètent et sont alors déçus.

Pour ce qui est des cinq autres modèles sur la liste qui ne sont pas construits en Allemagne, il est intéressant de noter qu'ils se sont tous classés sous la moyenne lors du sondage de qualité initiale effectué par J.D. Power en 2016. Ce n'est probablement pas une coïncidence que ces modèles sont alors revendus après seulement un an.

Source: EcoloAuto.com