Les 10 plus beaux habitacles selon Wards Auto

La publication américaine Wards Auto a dévoilé un peu plus tôt cette semaine son septième palmarès annuel des 10 habitacles les mieux réussis de l'industrie automobile. Pour 2017, l'on retrouve un groupe assez varié de modèles et une moins forte concentration de véhicules de luxe que le classement de l'an dernier.

L'équipe de Wards Auto ne tient pas compte du prix d'un modèle donné lors de ses évaluations, préférant se concentrer sur des critères comme l'ergonomie, le confort, la qualité de finition et des matériaux employés, et l'esthétique.

Des 31 véhicules neufs 2017 en lice lorsque les évaluations ont commencé en février dernier, les 10 modèles suivants se sont démarqués. Du groupe, Honda et Lexus étaient également du palmarès 2016. Mazda est le seul autre constructeur de l'édition 2017 à s'être retrouvé précédemment dans un top 10 de Wards.

Alfa Romeo Giulia

Bentley Bentayga

Buick Lacrosse

Honda CR-V

Lexus LC 500

Lincoln Continental

Maserati Levante

Mazda CX-9

Mini Countryman

Subaru Impreza

Le palmarès de Wards Auto regroupe donc des modèles de plusieurs segments différents offerts à des prix qui conviendront à la majorité des portefeuilles. Et si le Bentley Bentayga vendu à plus de 300 000 $ est un peu trop extravagant, la Subaru Impreza, le Honda CR-V, le Mazda CX-9 ou encore le Mini Countryman peuvent combler les besoins plus modestes et pragmatiques.

Source: LuxuryCarMagazine.com