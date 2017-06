Le Wörthersee et l'amour des Volkswagen

ADVERTISEMENT

Un texte de Mathieu St-Pierre

Étant fanatique de voitures depuis ma plus tendre enfance, j'ai passé plusieurs soirs et fins de semaine avec mes amis à bosser sur nos bolides en préparation pour le grand rassemblement qu'on nommait jadis Waterfest. En gros il s'agissait de la plus importante réunion de voitures Volkswagen sur la côte Est des États-Unis. Je me souviens des courses d'accélérations, des shows de boucanes, mais surtout, les heures passées à préparer ma Volkswagen pour la route me menant à Englishtown, dans le New Jersey.

Ayant assisté à près d'une centaine de foires de ce genre, j'admets que ceux dédier à une marque sont les plus intéressants, simplement parce que tous ceux et celles que vous croisez partagent une passion pour les mêmes véhicules. Un en particulier se démarque des autres, le GTI-Treffen, ou tout simplement « la rencontre des GTI ».

C'est en 1982 qu'une centaine d'amateurs de Volkswagen GTI, lancée en 1976, ont décidé de se rejoindre sur les rives du Wörthersee (lac Worth) en Autriche pour parler d'autos, s'éclater et boire de la bière, bien entendu. Le dernier ingrédient pourrait être en cause pour quelques situations fâcheuses au fil des années, mais tout ça est maintenant dans le passé.

En peu de temps, le GTI-Treffen est passé d'un millier de fanatiques à tout près de 200 000 participants et visiteurs. Si originalement la fête se déroulait sur quatre jours, il s'étend sur plus de deux semaines aujourd'hui. Les fervents amateurs prennent la route d'un peu partout en Europe pour éventuellement se rendre au Wörthersee. Le GTI-Treffen n'est plus uniquement un spectacle, mais bien une destination de vacances pour les passionnés.

Depuis 2006, Volkswagen est impliqué dans la préparation de l'évènement et profite souvent de l'occasion pour dévoiler de nouveaux produits, généralement des modèles de performance comme la toute nouvelle Up version GTI présentée cette année.

Cela dit, l'attrait d'un tel rassemblement est impossible à décrire pour un vrai passionné de produits Volkswagen, et incompréhensible si nous ne sommes pas nécessairement intéressés par l'automobile.

D'innombrables modèles Volkswagen et Audi se retrouvent au Wörthersee, et plusieurs pourraient rivaliser avec n'importe quelle Ferrari de collection vendue à des dizaines de millions de dollars aux encans chaque année en termes de rareté. La différence, c'est que seuls ceux et celles qui participent au GTI-Treffen pourraient les reconnaitre sur la rue.

Source: Ecoloauto.com