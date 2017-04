Le Rallye Mazda : une MX-5 RF et une bonne cause

ADVERTISEMENT

Nous savions que nous allions conduire un modèle Mazda pendant trois jours et que nous allions devoir accomplir différentes tâches en cours de route afin d'accumuler des points. L'objectif était d'obtenir plus de points que les autres équipes et de terminer dans le top 3. Ce faisant, nous aurions droit à notre part des 13 000 $ que Mazda avait réservé pour une œuvre de charité de notre choix.

Voilà les seules informations que nous avions à notre disposition au moment d'accepter l'invitation à la quatrième édition du Mazda Adventure Rallye.

Nous avons appris que l'événement se tiendrait dans la région de Muskoka en Ontario quelques jours seulement avant de prendre l'avion, et il ne restait que quelques minutes avant le départ quand nous avons finalement su quelle voiture serait mise à notre disposition pour le rallye.

Au grand bonheur de tous les participants, Mazda nous a remis les clés de la Mazda MX-5 RF 2017, une variante targa de la MX-5 qui vient tout juste d'arriver chez les concessionnaires de la marque nippone. Sachant que nous allions parcourir plus de 1 000 kilomètres de chemin sinueux, le choix du véhicule a fait l'unanimité.

Un CX-5 aurait fait l'affaire, certes, mais l'expérience n'aurait pas été la même et surtout, elle n'aurait pas été aussi amusante.

Malgré le fait que la neige et la glace parsemaient encore la majorité des routes où nous avons roulé, mon collègue Matt St-Pierre et moi n'avons pas épargné la petite MX-5, jugeant que le terme « rallye » associé à l'événement nous donnait la permission de conduire de façon plus agressive. Nous n'avons pas épargné nos oreilles ni nos nuques non plus alors que le toit est demeuré bien rangé même lorsque le mercure oscillait bien en dessous du point de congélation.

Tous les matins, nous quittions l'hôtel avec une série de tâches à accomplir. Parfois, il fallait obtenir une consommation de carburant inférieur à la moyenne du groupe sur une section de route prédéterminée, une mission que nous avons échouée en étant trop têtus pour remonter le toit.

L'épreuve a cependant permis de constater que malgré les prouesses sportives de la Mazda MX-5 RF, la voiture peut également s'avérer très économique si l'on y met un peu d'efforts alors que l'équipe du Guide de l'auto a obtenu une consommation moyenne de 4,8 litres aux 100 kilomètres.

Avec ce type d'événement, les petits détails comptent. Le point perdu parce que nous ne voulions pas renoncer à notre pacte de conduire les cheveux au vent, peu importe les circonstances, nous aurait couté cher si ce n'était pas de la générosité des organisateurs. J'y reviendrai.

À défaut d'avoir tout mis en œuvre pour réduire notre consommation d'essence, nous avons tout de même été à la hauteur dans la majorité des autres épreuves. Nous avons terminé la première journée au milieu du peloton alors que nous étions encore en train de nous habituer au déroulement. La deuxième journée s'est beaucoup mieux déroulée et nous avons fini la journée en première position.



Lors de la dernière journée, cependant, la pression nous a atteints, mon collègue et moi. Il faut savoir que si nous ne terminions pas dans les trois premières places, nous avions essentiellement perdu quatre jours de boulot. Oui, c'était très amusant d'un point de vue personnel, mais il fallait tout de même y retirer quelque chose au niveau professionnel. Un simple compte-rendu de la Mazda MX-5 n'aurait pas suffi puisque nous l'avions déjà essayé quelques semaines auparavant.

Chaque mission ou objectif devenait soudainement une question de vie ou de mort. Comparer nos résultats avec les autres équipes aux différents arrêts nous laissait désemparés et convaincus que tout le monde avait réussi les tâches sauf nous...

Ultimement, nous avons terminé à égalité avec l'équipe en troisième position qui nous a devancés parce qu'ils avaient gagné plus de sections. Malgré tout, Mazda nous a tout de même accordé 1 000 $ qui seront remis au Club des petits déjeuners du Canada.

L'équipe en première position a pour sa part obtenu 10 000 $ qui seront remis au centre Cornerstone Family Violence Prevention Centre situé à Coburg, en Ontario, tandis que l'équipe terminant en deuxième position a obtenu 2 000 $ pour l'organisation Intercede International. L'équipe de la publication AutoTrader avec qui nous avons terminé ex aequo en troisième position a pour sa part remis son cachet à la Société canadienne du cancer.

Le fait que nous avons pu contribuer à une cause qui nous est proche a rendu le Mazda Rallye Adventure encore plus pertinent et intéressant. Cette première expérience fut certainement concluante, et il est certain que nous serons de retour l'an prochain et cette fois, nous pourrons utiliser l'expérience acquise lors de cette première tentative pour grimper jusqu'à la première marche du podium.

