La Buick Regal 2018 Sportback dévoilée aujourd'hui

Buick sait très bien que ce sont les véhicules utilitaires sport compacts qui ont la cote à l'heure actuelle auprès des consommateurs nord-américains, mais le constructeur américain ne compte pas abandonner les berlines pour autant.

Cela dit, la nouvelle Buick Regal Sportback 2018 présentée aujourd'hui tient certainement compte du besoin d'espace des acheteurs d'aujourd'hui a (ce même besoin qui alimente en partie le succès des VUS) avec son vaste espace de chargement. En effet, la Regal Sportback pourra accommoder 892 litres dans son coffre à hayon, et ce même avec tous les sièges en place.

Comme l'ancienne génération de la Regal, l'édition 2018 se veut le modèle le plus sportif d'une gamme reconnue surtout pour le confort de ses voitures. Un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres loge sous le capot, et la Regal Sportback pourra être équipée d'un rouage intégral.

Le moteur développera 250 chevaux et 260 lb-pi de couple dans les modèles à traction tandis que les Regal Sportback 2018 à traction intégrale ont droit à 295 lb-pi de couple et une boîte automatique à 8 rapports. Une nouvelle boîte à 9 vitesses est de série dans les modèles qui envoient la puissance aux roues avant.

Au niveau de la sécurité, la Buick Regal Sportback offrira une technologie qui soulève le capot de quelques pouces lorsqu'une collision avec un piéton est détectée (entre 25 km/h et 48 km/h) afin de créer un « coussin » pour le malheureux passant. La surveillance des angles morts, l'alerte de circulation transversale, la détection et la prévention des sorties de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de collision et le freinage automatique seront également au menu.

Les fonctions Apple CarPlay et Android Auto seront de série (Buick était le premier constructeur à offrir ces deux fonctions de connectivité) tout comme l'accès internet Wi-Fi 4G LTE. Trois versions de la Buick Regal Sportback seront disponibles lorsque le modèle fera son entrée sur le marché cet automne. Il faudra attendre encore un peu avant de connaitre les prix.

Petite déception

Le constructeur a présenté un second modèle inattendu après le modèle Sportback, soit la Regal TourX. Version familiale de la nouvelle Regal, la TourX ne sera cependant pas offerte au Canada, Buick ne croyant pas au potentiel du modèle sur le marché canadien.

Source: LuxuryCarMagazine.com