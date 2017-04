Honda Clarity : une nouvelle voiture électrique signée Honda

ADVERTISEMENT

Même si Honda a un historique respectable sur le plan des véhicules « verts », les hybrides enfichables n'ont pas souvent fait partie de son catalogue. Le constructeur veut changer ça et se jeter dans l'arène où rivalisent la Toyota Prius et la Hyundai Ioniq, entre autres.

C'est dans le cadre du Salon de l'Auto de New York que le constructeur a levé le voile sur deux modèles qui s'ajoutent à la famille Clarity: la Clarity tout électrique et la Clarity hybride enfichable. Le Canada aura droit à cette version alors que le modèle 100 % électrique sera offert au départ en Oregon et en Californie.

Allier confort et efficacité

Tout d'abord, Honda semble miser sur le confort intérieur et les commodités en stipulant que tous les modèles Clarity peuvent accueillir confortablement cinq adultes dans un habitacle construit avec des "matériaux écologiques haut de gamme" selon le constructeur japonais.

Les responsables de la marque ont également compris que la technologie est une facette importante pour rendre les véhicules hybrides attrayants. L'habitacle de la Honda Clarity comporte les suites Android Auto et Apple CarPlay, ainsi que les technologies de sécurité et d'aides à la conduite de la suite d'équipements Honda Sensing.

Une cote d'autonomie en mode électrique de 68 kilomètres

Le modèle qui nous concerne, pour le moment du moins, est la Clarity hybride enfichable. Offert en deux variantes (standard et Touring), ce nouveau modèle peut parcourir jusqu'à 68 kilomètres en mode 100 % électrique.

Pour le reste du trajet, la Clarity hybride cache sous son capot un moteur quatre cylindres à cycle Atkinson de 1,5 litre agissant comme une génératrice qui recharge le bloc-batterie d'une capacité de 17 kWh, ou comme source de puissance pour animer les roues directement. L'ensemble dans son intégralité développe 181 chevaux et 232 lb-pi de couple. Le bloc-batterie peut être rechargé en l'espace de 2,5 heures en utilisant une prise de 240 volts.

Dans la colonne centrale, un sélecteur comportant trois modes de conduite - Normal, Econ et Sport - permet au conducteur d'ajuster le comportement de la voiture. Un quatrième mode (mode HV), qui peut être sélectionné en combinaison avec ces trois modes, sert quant à lui à maintenir l'état de charge de la batterie.

Selon le constructeur, la cote d'économie globale attendue dépasse les 530 kilomètres. Concrètement, on anticipe une cote de consommation de carburant combinée de 2,24 litres aux 100 kilomètres.

Les données avancées par le constructeur sont certes impressionnantes, mais il n'en demeure pas moins qu'il faudra mettre cette Clarity hybride enfichable à l'épreuve sur le terrain, dans nos conditions, afin de valider les dires. Le lancement canadien de la Clarity hybride enfichable aura lieu plus tard cette année.

Source: EcoloAuto.com