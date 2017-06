Dompter la vitesse à bord d'une Porsche

ADVERTISEMENT

Un texte de Matt St-Pierre

Il y a un peu moins d'un an, je suis devenu père d'un petit garçon. En peu de temps, j'ai compris beaucoup de choses au sujet de mon propre père. J'ai toujours apprécié ce qu'il avait fait pour moi, mais je n'avais jamais réalisé à quel point il s'était dévoué à élever mes deux frères et moi.

Ma passion pour l'automobile relève de ma plus tendre enfance et n'est pas arrivée par hasard. Mon père était un passionné de voitures sport ayant été propriétaire, entre autres, de deux MGB, une Dodge Dart Swinger, une AMC Hornet hatchback X, et une Mazda MX-6 GT turbo. La vitesse était certes un mode de vie pour lui. Je soupçonne qu'il rêve encore d'aller vite à l'occasion malgré le fait qu'il se dit trop vieux ces jours-ci pour recommencer. Malgré ces paroles, je crois avoir trouvé le cadeau parfait pour la fête des Pères.

Une Porsche, une piste, une fraction du prix

Porsche est reconnu depuis plus de cinquante ans comme étant un constructeur de véhicules de haute performance. De plus, les modèles Porsche ont la réputation d'être faciles à conduire sur piste, et surtout prévisibles. Et comme bien d'autres constructeurs, Porsche veut le prouver à ses clients actuels et potentiels en leur offrant la chance de découvrir leurs limites (elles arrivent généralement avant celles de la voiture) dans un environnement sécuritaire et guidé par des instructeurs compétents.

Il s'agit du Sport Driving School, il est offert pour la première fois au Canada dans le cadre du « Career Concept » de Porsche, ou concept de carrière. Il consiste à former de nouveaux pilotes, et possiblement trouver un candidat qui aurait les aptitudes nécessaires pour faire carrière chez Porsche. Plusieurs échelons visant à développer et évaluer les différentes aptitudes nécessaires à tout bon pilote doivent cependant être gravés avant de se rendre là.

Au Canada, le programme se limite pour le moment au niveau Précision, le premier d'une série de cinq avant de se rendre à la vraie course. Le cours de base adresse tous les éléments et les concepts nécessaires pour aller vite, de façon intelligente et sécuritaire. Des concepts comme le cercle de friction et les variations de niveaux d'adhérence, la vision, le survirage, le freinage et la position de conduite sont expliqués. Puis, les participants peuvent mettre en application ce qu'ils viennent d'apprendre au volant de Porsche 911 et 718 Cayman.

Pas si simple qu'on le croit

Les exercices de freinage, les manœuvres d'évitements, et un court slalom n'ont rien de trop impressionnant de prime abord, mais on remarque rapidement à quel point les notions de base sont importantes, en particulier la vision et la position de conduite. Puis, lors de la deuxième journée, c'est le moment de passer à la piste.

C'est sur le circuit de développement du Canadian Tire Motorsports Park qu'a eu lieu notre première rencontre avec le programme Sport Driving School. Comme il s'agit d'un cours de formation d'introduction, c'est en conduite guidée par un instructeur que les tours de piste ont eu lieu. Le circuit de développement est bien plus stimulant qu'en suggère son nom. On retrouve beaucoup de courbes très techniques avec des points de corde peu évidents, des changements d'élévations à répétition et des sections plutôt rapides.

Heureusement, vous êtes bien équipés pour affronter le tout. La 718 Cayman S vous propose 350 chevaux de son quatre cylindres à plat de 2,5 litres turbocompressé. Jumelées à l'excellente boite PDK, la Cayman est en mesure d'aller bien plus vite que vous ne le croyez.

De plus, la configuration de moteur central-arrière en fait une voiture exceptionnellement balancée et surtout, prévisible.

Quant à la 911, les 420 chevaux de son six cylindres à plat turbocompressé de 3,0 litres sont vifs et exigent toute votre attention. La 911 Carrera S est plus rapide en ligne droite, mais nécessite plus de concentration en courbes pour maintenir le cap, et une vitesse élevée.

Peu importe la voiture, cependant, l'expérience s'avère unique. Pour accéder à ces 48 heures de pur plaisir, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site web de Porsche et de choisir vos dates. Il faut aussi prévoir un montant assez substantiel, mais cela vaudra la peine si vous et votre invité êtes passionnés de belles voitures et de conduite sportive. En tant qu'expérience de conduite, et de vie, n'attendez surtout pas de vous dire que vous êtes trop vieux pour aller « jouer » sur une piste. Le personnel hautement qualifié sur place et les voitures Porsche vous aideront à dompter la vitesse, et même de vivre à nouveau une portion de votre jeunesse.

Et pour vous qui, comme moi, avez récemment découvert l'ampleur de la « job » de père, un petit cadeau pour le vôtre n'est jamais de trop ni trop tard.

Source: LuxuryCarMagazine.com