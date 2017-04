Dodge Challenger SRT Demon 2018 : frôler la folie

ADVERTISEMENT

Voilà plusieurs mois que Dodge fait patienter les amateurs de voitures à haute performance en publiant de courtes vidéos vagues et mystérieuses d'un nouveau modèle phare promettant des performances à couper le souffle. Le risque avec une telle stratégie est de décevoir le public si le modèle présenté est en dessous des attentes. La Dodge Challenger SRT Demon 2018 présentée hier au Salon International de l'auto de New York n'aura pas ce problème.

Les spécifications de la nouvelle Demon sont ahurissantes, tout simplement. Son moteur V8 suralimenté de 6,2 litres développe 808 chevaux et 717 lb-pi de couple, soit 101 chevaux de plus que la Challenger à moteur Hellcat. Ça, c'est avec de l'essence super. Utilisez de l'essence avec un indice d'octane de 100 et la puissance passe à 840 chevaux et 770 lb-pi de couple.

Dodge a ensuite réduit le poids de la Demon, notamment en retirant les places arrière et même le siège du passager avant sur la version de base. Ce dernier tout comme la banquette demeurent en option.

Les chiffres associés à la Dodge Demon frisent la folie. Il s'agit de la voiture de production la plus rapide au monde, même plus que la Tesla Model S P100D. Il sera cependant beaucoup plus difficile d'exploiter la puissance du muscle car américain. Des pneus massifs viendront aider tout comme un mode Drag qui amolli la suspension à l'avant tout en rendant celle à l'arrière plus rigide pour assurer des départs cannons en ligne droite.

Ainsi armée, la Demon atteint 60 mi/h (97 km/h) en seulement 2,3 secondes en plus de franchir le quart de mille en seulement 9,65 secondes à plus de 220 km/h.

Seulement 3300 Dodge Challenger SRT Demon 2018 seront construites et du nombre 300 viendront au Canada. Le prix n'a pas encore été annoncé, mais il devrait s'approcher des 100 000 dollars.

Source: LuxuryCarMagazine.com