Deux employés ivres obligent BMW à fermer une chaîne de montage

Deux employés d'une usine BMW à Munich en Allemagne devront probablement retoucher leur curriculum vitae prochainement après avoir perdu connaissance alors qu'ils étaient en poste sur l'une des chaînes de montage. La cause? Les deux hommes étaient ivres en plus d'avoir trop consommé de marijuana et d'amphétamines.

L'usine a dû cesser ses opérations pendant une quarantaine de minutes, entraînant des pertes d'environ 1 million d'euros selon le quotidien allemand Bild qui a été le premier à annoncer la nouvelle pour le moins insolite.

BMW a pour sa part affirmé que les pertes financières se chiffraient à moins de 100 000 $. Le montant réel de la perte est probablement quelque part entre les deux chiffres. Peu importe, tous seront d'accord que d'opérer la machinerie d'une chaîne de montage sous l'effet de l'alcool et de stupéfiants n'est pas la meilleure des idées.

Les deux employés étaient, semble-t-il, si mal en point que des ambulanciers ont été appelés sur les lieux. Seul un des deux hommes a été congédié... pour le moment.

Source: LuxuryCarMagazine.com