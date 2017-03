Conseils pratiques pour sortir son auto d'un banc de neige

ADVERTISEMENT

Au moment d'écrire ses lignes, la tempête de neige la plus importante à s'abattre cette année sur le Québec bat son plein. Demain matin, certaines régions de la province auront reçu plus de 50 centimètres de neige fraiche et les automobilistes, à leur grand désarroi, devront extirper leur véhicule d'un banc de neige qui pourrait bien couvrir l'ensemble de l'auto.

Avant de faire appel à un service de remorquage, ou encore au beau-père et sa nouvelle camionnette, essayez les trucs suivants. Avec un peu de patience, ils pourraient peut-être vous aider à sortir de votre impasse.

Retirez autant de neige que possible

Il y a deux raisons qui expliquent pourquoi nous ne sommes pas en mesure de quitter l'endroit où notre voiture est garée. Soit que nos roues qui ont de la traction ne touchent plus au sol, soit que la surface sous nos roues est glacée. Pour éviter l'un ou l'autre de ces deux cas, il faut retirer la neige qui risque de surélever notre véhicule, ou celle qui pourrait se transformer en glace si nos roues patinent trop vigoureusement.

Il faut donc enlever la neige sous le véhicule ainsi que celle qui entoure les roues. De plus, il faut préparer son chemin et retirer la neige devant ou derrière la voiture aussi, ainsi que celle laissée par la déneigeuse qui vient tout juste de passer.

Faites preuve de patience

Une fois les alentours de votre véhicule bien déblayés, c'est le moment de prendre place derrière le volant. En premier lieu, il faut tenter autant que possible de garder ses roues droites. Si l'on est garé en parallèle, commencez par positionner le véhicule vers la route, à 45 degrés de la voiture qui se trouve devant vous.

Pour ce faire, il faut tourner le volant et avancer légèrement jusqu'à ce qu'on sente qu'on ne peut plus avancer. Nous pouvons ensuite tourner le volant dans le sens contraire et reculer, doucement encore une fois, jusqu'à ce que le véhicule ne recule plus. En répétant la manœuvre quelques fois, la partie avant de notre véhicule devrait être dirigée vers la route.

Si nous devons quitter notre entrée d'auto et que notre véhicule est déjà pointé vers la sortie, nous pouvons passer la première étape.

Quand nous voulons nous extirper d'un banc de neige, la patience est de mise. Il ne sert à rien d'écraser l'accélérateur si nos roues patinent puisque nous creuserons dans la neige et une couche de glace se formera sous les pneus. Fini l'adhérence et bonjour, la remorqueuse.

Il faut tenter de créer un mouvement de va-et-vient avec le véhicule et générer un élan.

Pour ce faire, l'on met la boîte de transmission en 1re vitesse (avec une manuelle) ou en Drive avec une automatique et l'on avance jusqu'à ce que les roues se mettent à patiner. Par la suite, il faut passer rapidement au reculons et faire la manœuvre inverse. Encore une fois, dès que les roues patinent nous revenons au premier rapport ou au « D ».

Les transitions doivent se faire rapidement, mais il faut se rappeler d'y aller doucement avec l'accélérateur. En répétant la manœuvre, notre véhicule commencera à se bercer de l'avant vers l'arrière et éventuellement nous aurons assez d'élan pour quitter notre fâcheuse position.

Il peut être utile de passer au second, ou même au troisième rapport de la boîte manuelle au lieu d'utiliser la première vitesse. Cela dépend du véhicule et de son moteur.

Concernant le système de contrôle de la traction, plusieurs le désactivent au moment de s'extirper d'un banc de neige. Il faut savoir que ce système est conçu pour limiter le patinage et en théorie sera utile, mais il peut parfois être trop efficace et complètement couper la puissance du moteur quand nous en avons besoin.

Essayez la manœuvre de va-et-vient avec le système, mais si vous voyez que vous n'êtes pas en mesure de générer d'élan, désactivez-le.

Le sel et les aides à la traction

Parfois, nous avons besoin d'aide pour quitter notre banc de neige. C'est alors que le sel peut être très utile pour faire fondre la glace autour des roues. Il ne faut pas oublier non plus les aides à la traction en acier (les bons vieux traction aids) qui sont d'une efficacité redoutable.

Vendus environ 60 $, ces aides à la traction - tout comme le sel - pourraient être plus abordables qu'un service de remorquage. Si vous avez un détaillant qui offre des pièces automobiles près de la maison, vous pouvez aller vous procurer ces articles.

Source: EcoloAuto.comhttp://ecoloauto.com