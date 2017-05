Cellulaire au volant : un système Nissan peut bloquer le signal de votre téléphone

ADVERTISEMENT

La cage de Faraday existe depuis plus de 180 ans, mais c'est la première fois que son principe sera appliqué à l'industrie automobile.

Avec comme objectif de réduire les distractions au volant, le constructeur japonais Nissan a ressuscité le concept développé au cours des années 1930 et l'a intégré dans l'appuie-bras d'un prototype de Nissan Juke.

Il s'agit d'un compartiment spécial dans lequel le conducteur souhaitant ne pas être dérangé peut mettre son appareil mobile. Comme la cage de Faraday, le compartiment spécial développé par Nissan est en mesure de bloquer les signaux cellulaires entrants, les signaux Wi-Fi et le Bluetooth.

Autrement dit, fini les appels, les messages textes et les courriels, et par conséquent les innombrables notifications provenant de notre cellulaire lorsque nous sommes en voiture. Baptisé Signal Shield, le système entre en fonction dès que notre cellulaire est placé dans l'appuie-bras, et il n'est donc pas nécessaire d'activer une fonction quelconque sur le téléphone. Un câble USB permet tout de même d'écouter notre musique en conduisant.

« Les véhicules Nissan sont déjà parmi les plus sécuritaires sur la route, mais nous sommes continuellement à la recherche de nouvelles façons d'améliorer le bien-être de nos clients », affirme Alex Smith, directeur général chez Nissan Motors.

Le Signal Shield demeure pour le moment un concept. Cela dit, si la réaction du public est positive, le constructeur pourrait l'intégrer sur des véhicules de production prochainement.

Source: EcoloAuto.com