Apple veut bloquer les textos sur iPhone quand nous conduisons

Le prochain système d'exploitation mobile d'Apple aura une fonction permettant de bloquer les notifications et les messages textes entrants lorsque nous sommes au volant de notre véhicule.

La nouvelle fonction baptisée Do Not Disturb for Driving sera intégrée au système iOS 11 disponible plus tard cette année sur iPhone et iPad. Le nom manque peut-être de créativité, mais le fonctionnement du nouveau mode est assez unique. En captant les mouvements du téléphone, le mode peut détecter si l'appareil est dans un véhicule et s'activer automatiquement. La fonction sera également activée si l'iPhone est connecté à un système Bluetooth automobile.

Une fois en mode « auto », le téléphone recevra toujours les notifications et les messages, mais rien ne sera affiché sur l'écran jusqu'à ce que la voiture soit arrêtée.

Le concept est similaire à la technologie Signal Shield de Nissan présentée sous forme de prototype le mois dernier. Contrairement au système de Nissan, cependant, celui d'Apple offrira plusieurs manières de le contourner.

La personne qui tente de vous rejoindre par message texte recevra tout d'abord une notification que vous conduisez, mais il sera possible pour certains de vos contacts d'outrepasser la fonction en répondant « urgent » à la notification en question. Pourquoi le système ne suggère-t-il pas alors d'appeler, tout simplement ? Peut-être dans une future mise à jour...

De plus, la fonction se mettra en marche automatiquement la première fois que vous conduisez avec votre téléphone et toutes les fois après, mais il sera aussi possible de la désactiver complètement. La responsabilité reviendra donc encore au conducteur de ne pas se laisser distraire au volant.

Le nouveau système iOS 11 a été présenté lors du congrès Apple Worldwide Developers Conference qui se déroule à San Jose en Californie jusqu'à vendredi.

Source: EcoloAuto.com