Apple fera des tests de voitures autonomes en Californie

Le géant américain Apple a obtenu aujourd'hui l'autorisation du département des véhicules motorisés de la Californie de tester des voitures autonomes sur les routes de l'état américain.

L'an dernier, l'entreprise avait annoncé la mise à pied de plus de 1000 employés qui étaient soupçonnés par les médias de travailler à l'élaboration d'une voiture qui viendrait rivaliser avec les modèles Tesla. Baptisé Titan, le projet a été abandonné pour permettre à Apple de concentrer ses efforts au développement de technologies de conduite autonome.

Apple se joint donc à Lexus, BMW, Tesla, Honda et plusieurs autres constructeurs qui ont la permission de tester des voitures autonomes en Californie. Selon les premières informations, trois modèles Lexus RX450h hybrides à technologies de conduite autonome seront utilisés, et six conducteurs auront des permis pour les opérer.

La Californie permet aux constructeurs d'évaluer les véhicules qui se conduisent seuls à condition que ces derniers puissent revenir sous le contrôle d'un pilote présent dans l'habitacle.

Est-ce que cela pourrait vouloir dire que nous verrons un jour une voiture Apple à conduite autonome sur nos routes? Pas si l'on se fie au principal intéressé qui affirme plutôt que ses investissements en « automatisation et en machine learning » ont plusieurs applications possibles et ne sont pas uniquement pour l'industrie des transports.

Donc, tout ce que nous savons pour le moment est qu'il y aura des experts d'Apple assis dans des véhicules autonomes en Californie bientôt. Si cela mène un jour à une iCar, autonome et sans doute électrique, il n'y a aucun doute que plusieurs seront plus qu'heureux.

Source: EcoloAuto.com