70 % des 18 à 37 ans ne veulent pas une voiture électrique

La génération Y, si importante aux yeux des constructeurs automobiles, ne serait pas intéressée par les voitures électriques. C'est du moins ce que démontrent les résultats d'une étude récente réalisée auprès de 158 000 utilisateurs du site américain driving-test.org.

Ces résultats sont pour le moins surprenants quand nous savons que les fameux milléniaux sont généralement considérés comme étant plus ouverts à adopter de nouvelles technologies et façons de faire.

Malgré tout, plus du deux tiers des répondants ont indiqué qu'ils seraient plus enclins à acheter une voiture propulsée par un moteur à essence comparativement à un véhicule électrique offert à prix équivalent. Des participants qui seraient ouverts à acheter une voiture électrique, la grande majorité a affirmé qu'ils opteraient pour une Tesla.

Est-ce une mauvaise nouvelle pour le segment des VÉs? Pas nécessairement. En premier lieu, le nombre de répondants était significatif, mais il ne représente peut-être pas l'opinion de l'ensemble des acheteurs de la génération Y.

Deuxièmement, le créneau des voitures électriques occupe une si petite part du parc automobile que même si 30 % des 158 000 répondants achètent une voiture électrique, cela représenterait tout de même une croissance significative.

Il semble cependant clair que les constructeurs et l'industrie dans son ensemble devront en faire plus pour éduquer les consommateurs afin de permettre aux acheteurs de décider si les voitures électriques sont un bon choix pour leur style de vie et leurs besoins. C'est du moins la conclusion des responsables de l'étude qui croient que le manque d'information explique en bonne partie la réticence des jeunes acheteurs à se tourner vers l'électrique.

Source: EcoloAuto.com