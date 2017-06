Lettre au futur moi-même, si tu as la chance d'être papa

ADVERTISEMENT

Salut Charles,

Aujourd'hui, tu deviens papa, tu tiens dans tes mains la chose la plus précieuse au monde et tu vas l'échapper. La situation, pas l'enfant, enfin j'espère.

Tu ne seras pas le meilleur père au monde.

Charles, tu es plein de bonne volonté, mais tu es lunatique comme tout. Chaque année, tu oublies de payer ton permis de conduire. D'ailleurs, un truc pour te rappeler de la date de ce dû, c'est le même jour que ta fête.

Être parent, c'est le métier le plus difficile de la planète. Ton emploi, en ce moment, c'est d'écrire et tu as encore de la misère à te rappeler de la maudite règle des participes passés.

Je sais que la paternité te rend anxieux et je connais déjà les erreurs que tu vas commettre. Tu vas :

- Partir en guerre contre les lits non fait

- Juger ses accoutrements d'adolescent

- Rire de sa peine d'amour de prépubère

Je veux juste que tu te rappelles que toi-même tu n'as jamais fait ton lit. Tu as déjà eu les cheveux rose et tu en veux encore à la belle Marie-Êve de ne pas avoir dansé avec toi en sixième année. Malgré tout ça, aujourd'hui, tu es un homme accompli. Alors de grâce, n'en veut pas trop à tes enfants de te ressembler.

Rappelle-toi ton père à toi, il était ton idole. Tu le regardais lire le journal et tu l'admirais comme s'il était Copernic. Sauf que qu'il était plus dans la section astrologie qu'astronomie. Quand il écoutait les Canadiens avec toi et qu'il engueulait les joueurs, tu te disais : « Mais pourquoi ils ne l'écoutent pas?! »

Tu as mis 16 ans à comprendre qu'il n'était pas un héros mais un simple humain. Tu étais naïf et ta progéniture le sera aussi. C'est un peu ça la magie chez les enfants: ils sont stupides. Ton bambin va mettre des années à comprendre que ce n'est pas toi qui a accroché la lune. Profite de cette naïveté! Fait lui vivre des aventures où il sera capitaine d'un vaisseau spatial en carton. Donne l'attention d'un Picasso à son dessin que tu comprends pas du tout. En voiture, chante à tue-tête comme si un groupe rock père-fils avait des chances de percer!

Il y a une erreur que tu n'as pas le droit de faire. Laisser ton emploi prendre le dessus dans tes priorités. Parce que faire du 40 heures semaine devrait toujours rester un « sideline » au métier de Papa. Si tu respectes cette règle-là, tes enfants seront magnifiques. Malgré toutes tes erreurs comme papa, tu seras fier du travail que tu auras accompli.

Un jour tu pourras quitter ton poste de papa, mais pas ce ne sera pas pour la retraite. Ton enfant va t'offrir le poste de grand-papa et là, entre deux larmes, dis à ton fils que ce n'est pas grave de ne pas être le meilleur père du monde.

