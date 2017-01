Visiter Rome et ses restaurants

Era la magnifica residenza dell’imperatore Nerone, così preziosa da essere chiamata “casa d’oro” per le lamine d’oro e avorio e le pietre preziose che la adornavano. Era immersa in un parco che comprendeva il Palatino, le pendici dell’Esquilino (Oppio) e parte del Celio, per un’estensione di circa 250 ettari. L’edificio ha uno straordinario valore artistico anche perché l’imperatore volle che i mosaici, prima riservati ai pavimenti, adornassero pure i soffitti a volta: tecnica che sarebbe diventata un elemento fondamentale dell’arte cristiana e avrebbe ispirato i meravigliosi mosaici che decorano tante chiese a Roma, Ravenna, Istanbul e in Sicilia, sebbene a oggi ne restino solo pochi esempi frammentari.

La costruzione di questa splendida villa rinascimentale si deve a papa Giulio III, un raffinato amante delle arti, che, anche per innaffiare i vasti vigneti di cui la villa era circondata, decise di dotarla di una derivazione sotterranea dell’Acquedotto Vergine (lo stesso della Fontana di Trevi). Nei secoli successivi venne trasformata in ospedale, scuola di veterinaria e infine, dagli inizi del Novecento, nella sede del Museo Nazionale Etrusco, dove è possibile ammirare bellissimi reperti di una civiltà misteriosa e affascinante. Da non perdere il monumento funerario di terracotta, il Sarcofago degli Sposi, che rappresenta una coppia di sposi, a grandezza quasi naturale, che si adagia felicemente come se fosse ad un pranzo.

Arrivato fino a noi in condizioni straordinarie, fu considerato dal grande scrittore francese Stendhal il più bel monumento dell’antica Roma. Il Pantheon, tempio dedicato a tutti gli dei, ha ispirato decine di monumenti importanti in tutto il mondo e continua ad affascinare i turisti con la perfezione delle sue proporzioni. Armonico esempio di architettura classica, ha altezza e diametro identici, pari a 43,44 m ed è quindi iscrivibile in una sfera perfetta. All’inizio del VII secolo, il Pantheon, primo caso in assoluto, è stato convertito in basilica cristiana, chiamata Santa Maria della Rotonda. Vi sono sepolti alcuni personaggi illustri: dal pittore Raffaello Sanzio al Re Vittorio Emanuele II, uno dei protagonisti del Risorgimento, alla Regina Margherita, una delle più amate di Casa Savoia.

Non sono tanti i luoghi al mondo dove è possibile ammirare opere di geni della pittura come Caravaggio, Tintoretto, Tiziano e Raffaello. Palazzo Barberini, sede della Galleria Nazionale d’arte Antica, è uno di questi. Il palazzo nasce sulla base del precedente edificio della famiglia Sforza su incarico di papa Urbano VIII. Dopo la seconda guerra mondiale il palazzo è stato acquisito dallo Stato Italiano e nel 1947 ha assistito alla nascita del Partito Socialista Democratico Italiano, fondato da Giuseppe Saragat. Una targa commemorativa sulla facciata principale testimonia l’evento. Dopo anni di coabitazione fra Galleria d’Arte Antica e Circolo delle Forze Armate, il palazzo è stato recentemente assegnato completamente alla prima. Tra i capolavori della galleria da non perdere “Giuditta e Oloferne” di Caravaggio e la Fornarina di Raffaello.

Opera maestosa che ha come tema principale la celebrazione del mare, la Fontana di Trevi è sicuramente uno dei monumenti più famosi della Capitale. Splendida cornice di una scena del celeberrimo film “La dolce vita”, venne costruita nel punto terminale di un importante acquedotto romano, quello dell’Acqua Vergine e si occupò della sua progettazione Gian Lorenzo Bernini, uno dei più grandi artisti del ‘600. Non tutti sanno che la costruzione della fontana fu possibile grazie ai proventi de il Gioco del Lotto, per l’occasione reintrodotto anche a Roma da papa Clemente XII, il cui stemma è ben visibile al centro della fontana. Tutte le monetine che il Comune di Roma recupera dalla Fontana vengono destinate alla Caritas.

Praticamente tutti i turisti in visita a Roma si scattano una foto con dietro la “torta nuziale”, uno dei soprannomi dell’Altare della Patria, chiamato anche il Vittoriano, in onore di Vittorio Emanuele II di Savoia, primo Re d’Italia al quale l’opera è dedicata. Il Vittoriano - uno dei monumenti più scenografici ed imponenti della città, ma anche oggetto di notevoli controversie per le eccessive dimensioni e lo stile giudicato poco romano e più teutonico - occupa una superficie di ben 17mila metri quadrati. Da quando, nel 1921, ha accolto le spoglie del Milite Ignoto, l’Altare della Patria è diventato un simbolo dell’Italia unita e della sua libertà. Dalla magnifica Terrazza delle Quadrighe si può ammirare il fantastico panorama della città.

È il monumento più conosciuto, simbolo della lunga e tumultosa storia di Roma, pieno di misteri e di curiosità. La facciata è composta da 80 archi e volte concatenate tra loro, 80 ingressi per un totale di 50mila spettatori ammessi. Costruito in poco più di 5 anni, venne inaugurato dall’imperatore Tito con giochi che durarono per tre mesi e che causarono la morte di 2mila gladiatori e 9mila animali. Una curiosità: numerosi blocchi di travertino del Colosseo sono stati usati per la costruzione della Basilica di San Pietro e per Palazzo Barberini. Si calcola che nel tempo sia rimasto solo un terzo di quella che era la costruzione originale.

La Galleria prospettica di Palazzo Spada è uno dei tanti luoghi magici di Roma. Realizzata in un solo anno da Francesco Borromini, tra il 1652 e il 1653, è un capolavoro di trompe-l’oeil. Nell’androne di accesso al cortile, una sequenza di colonne di altezza decrescente genera una falsa prospettiva che dà l’illusione di una galleria lunga 37 metri mentre in realtà è un corridoio che ne misura appena 8. L’illusione è dovuta al fatto che i piani convergono in un unico punto di fuga: il soffitto scende dall’alto verso il basso e il pavimento mosaicato sale. In fondo alla galleria un bellissimo giardino illuminato dal sole. C’è un altro effetto ottico da studiare. Basta guardare la statua di Marte. Sicuri che sia a grandezza naturale?

Sul lungotevere Prati c’è una piccola chiesa neogotica del Sacro Cuore. All’interno della sagrestia c’è un museo davvero particolare, si chiama Museo delle Anime del Purgatorio ed è una esposizione di documenti e testimonianze create dal religioso francese Victor Jouet per provare l’esistenza del Purgatorio e delle anime dei defunti che vi soggiornano in attesa di salire al Paradiso.