Quoi faire entre Noël et le Jour de l'An à Montréal?

Entre les deux plus grosses soirées de l'année, on se demande souvent "quoi faire" ? Tout le monde ( ou presque ) est en congé et veut en profiter ! Pourtant, plusieurs endroits profitent du temps des fêtes pour fermer leurs portes la semaine qui sépare Noël du Jour de l'An. Il faut donc prévoir en conséquence si l'on veut planifier une sortie en famille, en amoureux ou entre amis. Voici quelques idées d'activités à faire pendant ces quelques journées (bien méritées) de congé.

- Passer l'après-midi au Strom Spa

Avec ces nombreux forfaits exclusivement offerts pendant le temps des fêtes qui comprennent: soins, massages et repas, sans oublier l'accès à l'expérience thermale, le Strom Spa de l'Ile-des-Soeurs, situé à quelques minutes du centre-ville de Montréal, est l'endroit parfait pour prendre une pause bien méritée entre les deux plus gros événements de l'année. On y passe l'après-midi et l'on relaxe, seul(e), en amoureux ou entre ami(e)s. On peut également recevoir un massage dans l'une des tentes extérieures chauffées ou admirer la vue, verre de vin à la main, dans le Bistro qui sera ouvert dès 11h pendant le congé des fêtes.

Où: 1001, boulevard de la Forêt, Île-des-Sœurs

Quand: du 26 décembre au 31 décembre de 10 à 22h

- Diner à la française au Licence IV

Le restaurant de style bistro français, qui nous transporte littéralement dans la Ville Lumière, est l'un des rares établissements de la métropole qui sera ouvert entre Noël et le Jour de l'An. L'endroit est donc tout indiqué pour un lunch ou une soirée entre amis entre deux soupers du temps des fêtes. Et, au Licence IV, c'est la fête tous les soirs: lundi "fondue", mardi "huîtres", vendredi "jazz', brunch du dimanche avec musique "live"... bref, de tout pour tous les goûts!

Où: 1524 Rue Notre-Dame O, Montréal

Quand: du 26 au 30 décembre de 11h30 à 22h30

— Visiter la Fabrique de Cacao 70

La fabrique de Cacao 70 a récemment ouvert ses portes dans Griffintown pour le plus grand plaisir des amoureux du chocolat. Offrant un accès privilégié au public en favorisant l'apprentissage des différentes techniques reliées à l'art du chocolat et proposant des espaces dédiés à la dégustation, la Fabrique Cacao 70 est le paradis des amoureux du chocolat. Profitez-en pour déguster un chocolat chaud fait de chocolat véritable, et pourquoi pas, vous permettre quelques gâteries?

Où: T10-1751 rue Richardson, Montréal

Quand: du 26 au 30 décembre de 10:00 à 18:00

- Prendre un verre au Blossom Bar

Le restaurant/bar qui a fait couler beaucoup d'encre cette année est sans contredit le Blossom. Nouveau projet de Dan Pham, le restaurateur derrière le Kamehameha et le Red Tiger nous surprend encore une fois avec ce bar à cocktail d'inspiration nippone au décor grandiose. La pièce maitresse du Blossom Bar est bien sûr l'arbre gigantesque "Cherry Blossom" que l'on retrouve en plein milieu de l'endroit où l'on s'attable au bar pour déguster de délicieux cocktails et quelques bouchées d'inspiration japonaise.

Où: 1101 bl. De Maisonneuve E., Montréal

Quand: du 26 au 31 décembre dès 18h

- Assister à un spectacle burlesque pendant son repas

Le Bord'elle, maintenant bien connu pour ses soirées hautes en couleur, a voulu miser sur la portion "restaurant" de l'établissement en s'associant à quelques reprises avec le chef gagnant de la populaire série américaine Master Chef, Dino Luciano. L'endroit propose désormais un souper spectacle dès 19h du jeudi au samedi où se mêlent cuisine créative et performances acrobatiques.

Où: 390 Saint-Jacques O, Montréal

Quand: du 28 au 31 décembre dès 19h

