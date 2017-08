ADVERTISEMENT

Lorsque j'ai mentionné que j'allais à Toronto pour un week-end gourmand, on m'a regardée avec scepticisme.« Toronto, vraiment? » Oui, oui. La Ville Reine perd de plus en plus sa réputation de ville dortoir, aseptisée, endormie. En plus d'être divertissante et dynamique, on mange et on boit très bien à Toronto ! Grâce à des micro torréfacteurs de café locaux tels que Pilot qui font des merveilles et approvisionnent de nombreux et très cool «coffee shops», des producteurs vinicoles de renom tels que Norman Hardie qui produisent d'excellents vins canadiens et des chefs créatifs qui ont choisi la plus américaine des villes canadiennes pour y installer leurs pénates, pas de doute, on se régale, à Toronto.

Le matin

Passez par le "flagship" du micro torréfacteur Pilot Coffeepour un bon espresso de qualité torréfié sur place, sinon, ils approvisionnent plusieurs "coffee shops" de la ville. Ils sont partout ( et c'est tant mieux ! )

Une autre excellente option «café» tout à fait dans l'air du temps : le Coffee Public, un joli local turquoise situé sur Bay Street. On y déguste d'excellents cafés, pour la plupart organiques, et l'endroit encourage les entreprises locales. On y sert des pâtisseries et un petit menu de jour dans une ambiance très «friendly».

Découvrez toutes mes suggestions "café" en visionnant ma dernière capsule sur la web tv Café Barista

Le midi

Le Bar Buca, version "comptoir" du très populaire restaurant italien Buca, offre le petit déjeuner, le brunch, le lunch, bref tout ce que vous voulez ! Le petit local est situé dans le quartier très hip du Fashion District. On y boit un authentique espresso italien debout au comptoir en commandant un cornetto ou un bombolone, presto !

Pizzeria Libretto, qui compte maintenant trois adresses à Toronto, est le parfait endroit pour luncher avec sa formule du midi à seulement 16$ . On y sert d'authentiques pizzas napolitaines cuites au four à bois, en plus de délicieux «antipasti» dans un décor éclectique.

Le soir

L'un des restaurants chouchou de Toronto par les temps qui courent est sans contredit le Bar Isabel, qui propose de délicieux tapas et de nombreux cocktails dans une ambiance «speakeasy». Le restaurant du chef Grant Van Gameren est ouvert jusqu'à 2:00, parfait pour une bouchée de fin de soirée ou avant une sortie entre amis.

On connaît Anthony Walsh pour avoir inauguré Bar George, le nouveau restaurant de cuisine britannique de l'hôtel Mount Stephen. Le chef est toutefois principalement établi à Toronto, où il supervise les restaurants du groupe Oliver & Bonacini. Au restaurant Lena, le chef fait honneur à sa femme, originaire de l'Argentine. On y déguste des plats espagnols et argentins en format tapas dans un décor masculin et chic.