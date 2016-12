New York pour le temps des Fêtes!

ADVERTISEMENT

New York est une ville que l'on aime ou que l'on déteste. Bruyante, immense, hétéroclite, on ne finit jamais de la découvrir, même si l'on y retourne fréquemment. Chaque fois qu'on y va, c'est comme si c'était la première fois. On ne se tanne jamais du bouillant Times Square, de Central Park, et du High Line... New York change selon les saisons et il est agréable de la visiter à tout moment de l'année. Par contre, impossible de résister à l'ambiance féérique qui y règne dès l'Action de Grâce américaine (à la fin novembre). Les vitrines des magasins sont déjà décorées, la température est encore clémente, bref, New York nous plonge dans l'esprit du temps des Fêtes avant même que ne soit tombé le premier flocon de neige.

Comment s'y rendre?

Il existe plusieurs moyens de transport pour se rendre à New York. Je les ai personnellement tous essayés (je crois!). De Montréal, comptez environ 10 heures de transport et 200$ pour le train jusqu'à Penn Station (c'est long!). L'autobus de nuit prend également une dizaine d'heures et vous coutera environ 150 $. Le prix d'un vol aller-retour au départ de Montréal varie entre 250 $ et 400 $, alors qu'un vol au départ des États-Unis vous en coutera la moitié, pour un trajet de moins de deux heures. C'est une bonne option, par contre, la différence de prix doit vraiment en valoir la peine. Sinon, conduire les 550 km qui séparent les douanes américaines et la Grosse Pomme est souvent le moyen le plus simple et le plus économique de s'y rendre. À titre comparatif, la dernière fois que j'y suis allée, j'ai conduit. La route Montréal-New York aura pris 6h10 porte à porte, les frais pour l'essence (aller-retour): 100 $, et le stationnement sur l'île : 100 $ pour un séjour de 2 nuits, 3 jours.* L'an dernier, j'ai effectué le même trajet en avion. Considérant qu'il faut arriver 2 heures d'avance à l'aéroport, que la durée du vol est de 2 heures, en plus de l'attente aux bagages et au «stand» à taxis, le trajet m'avait pris 5 heures et m'avait couté 400 $ (en incluant les frais de taxi à l'aéroport).



*J'ai fait le trajet Montréal-New York dans une Lincoln MKZ 2017 Hybride de courtoisie à la fin novembre et la route était particulièrement agréable, considérant les températures qui oscillaient autour de 12 degrés.

L'Action de Grâce américaine a lieu le dernier jeudi du mois de novembre. Petit conseil : la plupart des New Yorkais quittent la ville pour cette «très longue fin de semaine» et donc, New York est beaucoup plus tranquille et plus abordable pour les touristes. Le sapin du Rockefeller Center n'est par contre pas encore allumé (l'inauguration a lieu le 1er décembre), mais les décorations sont presque toutes installées et (surtout!) aucune neige à l'horizon. On en profite donc pour faire les boutiques et admirer les décors grandioses des vitrines des magasins : Macy's, Lord & Taylor, Saks 5th Avenue.... Les patinoires de Bryant Park, de Central Park et du Rockefeller Center sont également ouvertes! Quoi de mieux que de patiner lorsqu'il fait 10 degrés?



La façade du Innside New York Nomad Hotel

Les options d'hébergement ne manquent pas à New York, par contre, le récent Innside New York NoMad Hotel se distingue par son excellent rapport qualité/prix. Tout d'abord, il s'agit du premier hôtel de la marque Innside (propriété de Mélia) en Amérique du Nord qui se caractérise par ses hôtels urbains de style boutique qui offrent tous les services. Par exemple, on retrouve des machines Nespresso dans les chambres, le Wifi et le minibar sont gratuits. Aussi, les chambres sont spacieuses, confortables et l'hôtel est bien situé dans le quartier Chelsea, à pied du High Line et de Soho. Également, le chef-vedette Scott Conant y tient un restaurant : le Impero Caffè, qui offre un menu de qualité dans un décor époustouflant.



Le Impero Caffè

Les bons plans bouffe ne manquent pas à New York. Impossible de tous les essayer, et chaque fois que vous y retournerez, de nouvelles options s'offriront à vous. Parmi les nouveautés, on remarque un sympathique restaurant portugais, le Lupulo, qui offre tous les classiques de la cuisine portugaise dans un décor hyper tendance et L'Amico, un restaurant américain aux influences italiennes qui allie cuisine traditionnelle et moderne. Pour prendre un verre, de nombreux bars d'hôtel offrent un décor somptueux et une ambiance à mi-chemin entre le 5 à 7 d'affaires et la sortie mondaine. On note le majestueux Regency Bar sur la très chic Park Avenue. Parfait pour un martini sour dans un décor à la James Bond, avant ou après le magasinage des Fêtes.



Le très chic bar du Regency Park Avenue

À New York, le choix d'activités ne manque pas. Par contre, en ce temps des Fêtes, profitez-en pour redécouvrir la ville, un parc à la fois. Chacun d'entre eux est décoré et festif, et vous plongera, sans aucun doute, dans la magie du temps des Fêtes.

