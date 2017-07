Mes «coffee shops» préférés à Montréal

ADVERTISEMENT

Récemment, la chaîne Youtube Barista m'a demandé de participer au tournage de leur prochaine capsule web. Ils voulaient connaître mon top 5 «coffee shops» à Montréal.

Je me suis donc prêtée au jeu de dresser la liste de mes endroits préférés pour boire un café de qualité, bien manger et aussi profiter d'un décor digne de Pinterest (c'est très important!).

En tant que travailleuse autonome, blogueuse et gestionnaire de communautés à la pige, le café occupe une place très importante dans mon quotidien (ah, ah!). En plus de survivre à la caféine, j'adore transporter mon bureau mobile (ici lire: mon laptop) dans de jolis espaces où je peux, l'espace de quelques heures, travailler ailleurs que chez moi.

Selon moi, un bon «coffee shop» doit : servir du café de qualité, engager des baristas compétents (rien de pire que d'avoir la bonne machine, le bon café, mais personne qui sait comment les utiliser), un joli décor invitant et inspirant et aussi, un court menu de qualité. Lorsqu'on parle de coffee shops, je crois que la nourriture arrive au second plan, mais c'est tout de même important de servir quelque chose de décent.

Voici donc mes 5 cafés favoris à Montréal (il a été difficile d'en nommer juste cinq!) :

Le Aloha Espresso Bar

Pourquoi j'aime le Aloha? Je suis tombée amoureuse d'Hawaï lors de mon premier voyage il y a maintenant plus de 10 ans et que ce café me rappelle le Aloha State. Le décor, le menu, le personnel, tout est chaleureux et authentique. Ils servent du café 100% Kona (provenant de la Big Island) qui coûte un peu plus cher, mais qui vaut vraiment la peine. C'est génial de pouvoir boire un café authentique et de qualité, dans une ambiance qui l'est tout autant.

Où: 15 rue de la Commune Ouest

Le Café Spoon

Belle addition dans le centre-ville de Montréal où l'offre café était, pendant trop longtemps, assez pauvre. Récemment ouvert par l'équipe derrière le Soupesoup, le Café Spoon sert, en plus d'un court menu provenant du restaurant situé juste au-dessus, un café torréfié par les spécialistes de Cantook. De plus, l'espace est joli et les quelques tables à l'extérieur permettent de manger dehors.

Où: 2183 rue Crescent

Le September Surf Café

Cet espace hybride, à mi-chemin entre la boutique de surf et le «coffee shop» est le repère de plusieurs travailleurs autonomes amateurs de bon café et de l'ambiance boho. On y offre un court menu très honnête, qui comprend plusieurs bols et tartines. Les baristas sont de vrais pros et on adore y flâner, surtout depuis qu'ils ont installé une large terrasse extérieure à l'avant.

Où: 2471, Notre-Dame Ouest

Le Lili & Oli

Le Lili & Oli est un classique du quartier Saint-Henri depuis plus de douze ans. Ce petit local qui ne paye pas de mine propose tout de même une ambiance chaleureuse, une équipe de baristas plus que qualifiée et passionnée et un court menu traiteur qui provient du comptoir <em>Le Kitchen</em>, situé un peu plus loin. Il y a toujours foule et les vrais amateurs font patiemment la file afin de déguster le café exclusif du Lili & Oli. À noter que l'endroit sert son propre mélange fait expressément et exclusivement pour eux.

Où: 2713 rue Notre-Dame Ouest

Le Melk Bar à Café

Avec maintenant deux adresses: l'une au centre-ville et l'autre dans le quartier NDG, on retrouve maintenant deux MELK à Montréal. Tout d'abord, on aime le nom et la petitesse de l'endroit (les deux locaux sont microscopiques). On s'y rend pour : la qualité de leur café, tout simplement. Ils servent des pâtisseries qui sont aussi très bien et quelques tables pour travailler, mais en heure de pointe c'est impossible considérant la popularité de l'endroit.

Où: 1206 rue Stanley et 5612 avenue Monkland