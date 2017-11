Étant blogueuse voyage, je voyage très ... très souvent. Pendant le mois de septembre, je suis partie à trois reprises, pour trois voyages de presse différents. Je suis littéralement en train de devenir une experte dans l'art de faire sa valise et de voyager "efficacement".

Lorsqu'on voyage souvent pour le travail et qu'on s'ennuie de la maison, chaque minute compte. J'ai donc développé, au fil du temps, quelques astuces pour: gagner du temps à la sécurité, à l'enregistrement et surtout: au moment de faire sa valise. Parce que : transporter ses bagages pendant des jours n'est jamais amusant, mais cela peut être moins pire si c'est bien fait au départ.

Mes essentiels voyage

Voici une liste de mes essentiels voyage pour des vacances sans tracas! Bon voyage.

Tout d'abord, une bonne valise est essentielle. Croyez-moi ! Un bagage de qualité fera toute la différence du monde. Je voyage toujours «carry on« parce que:

1) c'est moins cher: la plupart des compagnies aériennes imposent des frais pour enregistrer un bagage

2) c'est plus sûr: il ya moins de chance de perdre sa valise quand on la garde avec soi pendant tout le trajet.

3) c'est plus rapide. Vous n'avez pas besoin d'arriver deux heures avant votre vol à l'aéroport pour leur donner vos bagages. J'aime ça! Quand j'arrive à l'aéroport - habituellement juste une heure avant mon vol - je me dirige directement vers la sécurité.

Important: Enregistrez-vous pour votre vol avant de vous rendre à l'aéroport et téléchargez votre carte d'embarquement sur votre téléphone intelligent. Pas de temps à perdre !

À la sécurité

Voyager «carry on» signifie un inconvénient majeur: la «situation» des liquides. Il faut absolument choisir des produits de 100 ml ou moins et ils doivent être placés dans un sac transparent. J'ai finalement trouvé les produits "format voyage" parfaits pour voyager avec moi et, encore mieux, je les transporte dans une jolie pochette transparente très "fashion". J'ai dit non merci aux sacs Ziploc car, oui, il est possible de voyager avec style et avec des produits de qualité même si vous êtes «carry on».

Mes choix:

Pochette de voyage transparente Confetti par Sephora

Elle R Cosmétiques Soin Visage Protecteur et Hydratant 50 ml

Kérastase Bain Magistral (oui, ils sont également disponibles en format voyage 50 ml!)

Je suis très pointilleuse quant aux produits que j'utilise en général pour ma peau et mes cheveux. Lorsque je voyage, j'ai parfois de la chance et les produits offerts dans les hôtels que je visite sont de très bonne qualité, mais parfois non. Maintenant, je ne prends pas de risque. Si mes produits favoris sont disponibles en «format voyage», ils voyagent avec moi.

En vol

La taille des compartiments supérieurs varie selon la compagnie aérienne. Pour éviter une mauvaise surprise (comme de ne pas réussir à pouvoir y insérer votre «carry on» ), choisissez une valise "one size fits all" pour vous assurer de la garder avec vous pendant le vol. Aussi, choisissez-en une qui est légère et facile à transporter, parce que vous ne voulez pas avoir à vous battre pour la faire rentrer au-dessus de votre tête.

Mes choix:

Atlantic Beaumont Carry-On Ultra Léger

Le parfait «Weekender Bag» de Poppy & Peonies

Étiquette de bagage « Take me away»

En vol

Il y a quatre choses qu'il me faut absolument pour être à l'aise pendant un vol:

1) un bon (et mignon) masque pour les yeux de qualité afin de pouvoir dormir

2) un pantalon confortable et élégant qui va avec tout

3) un manteau léger et facile à ranger si je n'en ai pas besoin (ce qui arrive rarement, parce que j'ai toujours froid en avion)

4) des ballerines noires, classiques, élégantes et confortables pour gagner du temps à la sécurité, être capable de courir à ma porte d'embarquement et, le plus important : pouvoir voyager avec style tout en étant confortable.

Mes choix:

Manteau «Puffer» Métallique ultra léger

Masque pour les yeux «Asleep for winter» de Sephora

Les parfaits leggings par Bench Canada

Ballerines noires «Nostalgic Black» par Josefinas

Au bout du compte, l'important c'est d'être à l'aise. En voyage, vous ne savez jamais ce qui peut arriver: un vol retardé, une correspondance manquée ... Si vous gardez vos bagages avec vous en tout temps, vous aurez toujours vos effets personnels avec vous et vous serez prêts à toute éventualité. Aussi, c'est toujours mieux de voyager avec des produits de qualité que vous aimez pour vous faire sentir (au moins un peu plus) à la maison.

Maintenant, bon voyage !

*Cet article est également disponible dans sa version originale anglaise sur mon blogue personnel www.checking.in.ca